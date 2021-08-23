恒指企穩二萬五　東岳升近一成再破頂　阿里挨沽挫近3%｜持續更新

美股三大指數出現小幅震盪後，周五出現強力反彈，納指回升1.2%；道指重上35000點關；標指亦升逾0.8%。美匯指數暫時見頂回落，上周五一度高見93.734，升穿今年3月底的高位，創出逾9個月新高。



【13:01】恒指報25269點

恒生指數升431點，報25269點。恒生科指升180點，報6075點。恒生國指升146點，報8889點。

東岳（0189）現升9.97%報20.3元，成交逾4.9億元。

另外，阿里巴巴（9988）續挨沽，現跌2.66%，報153.7元。

【11:42】恒指報25304點

恒生指數升455點，報25304點。恒生科指升196點，報6091點。恒生國指升150點，報8893點。

近日屢獲「北水」加持的東岳（0189）今早再爆升，現升7.2%報19.78元，成交逾3.64億元。

【11:30】恒指報25418點

恒生指數升430點，報25280點。恒生科指升194點，報6089點。恒生國指升154點，報8896點。

美團（3690）一度升超5%，現仍升3.31%，報199.8元，成交額35.54億元；公司將於8月30日發佈財報。

交行 （3328） 遭剔出恒指，股價逆市跌近4%，低見4.36元。

【10:10】恒指報25418點

恒生指數升580點，報25430點。恒生科指升252點，報6147點。恒生國指升240點，報8983點。

恒生科技指數漲超4%，快手（1024）升逾8%，小米（1810）漲超6%，香港交易所（0388）漲超6%，比亞迪（1211）漲超4%，騰訊（0700）、美團（1810）漲超3%。

【09:55】恒指報25259點

SaaS概念股走強，阜博集團（3728）漲逾7%，金山軟件（3888）漲超6%，金蝶國際（0268）漲近7%，中國軟件國際（0354）漲近4%。

阜博集團公佈，公司已獲恒生指數有限公司選為及將納入下列指數之成份股，均由2021年9月6日起生效。

另外，小米集團（1810）高開高走，現漲幅擴大至逾5.33%，報24.7元。

小米將於周三（25日）公佈季績，強勁智能手機出貨支持下，券商普遍看好小米上季收入、盈利表現，惟第三季仍面臨芯片短缺、疫情反彈等不確定性。

綜合券商預測，小米上季營收料按年增長57%至841.6億元；經調整淨利潤錄得54.8億元，按年升63%。上季小米的手機銷量預計約5116.3萬部。

【09:20】恒指高開319點

恒生指數高開319點或1.29%，報25169點。恒生科指高開115點，報6010點。恒生國指高開120點，報8863點。

ATMX個別發展，阿里巴巴（9988）低開逾1%，騰訊（0700）高開3.43%，美團（3690）高開3.41%，小米（1810）高開2.35%。

藍籌新貴，信義玻璃 （0868）高開逾3% 、李寧 （2331）高開近3%，招行 （3968） 高開近4%。至於被恒指踢出的交行 （3328）暫時沒有變幅。

恒指季檢結果早前出爐，恒生指數公司公布，將信義玻璃 、李寧及招行納入恒指成份股，而交行 則被剔出。恒指成份股由58隻擴大至60隻。是次季檢結果將於9月6日生效。變動生效後，招行於恒指權重為2.02%，李寧為1.65%，信義玻璃為0.48%。