中國提三次分配促進共同富裕　投行料開徵新稅只屬時間問題

8月17日，中共中央財經委員會第十次會議上，提到三次分配及共同富裕。「三次分配」作為調節收入分配、實現共同富裕的有效路徑，成為此次會議中的一大亮點。會議強調要在高質量發展中促進共同富裕，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性。

8月17日，中共中央財經委員會會議提到三次分配，表明第三次分配將成為中國收入分配改革的一種新的補充形式。（Getty Images）

有投行認為，中國通過「三次分配」達到「共同富裕」的目標，隨着財政赤字不斷擴大可能意味着新稅難以避免，何時開徵只是時間問題。

《路透》報道，根據中國官方的說法，三次分配與針對富裕個人及賺取鉅額盈利的企業的捐贈有關，事實上該行動已經進行了幾個月，例如小米、美團、TikTok及騰訊的創辦人據報在近幾個月已做出了數以十億元人民幣的捐贈。至於具體措施或立法的細節有待公布。

投行大和在其報告中預期，2022年2月舉行的人大會議應會通過一項新法律或簡單地發出指引，將這些構想付諸實行，但如何及有多廣泛地執行這些措施則仍不確定。

其報告指出，中國過去多年依賴財政及不同的刺激措施，中央及地方政府都出現鉅額財政赤字，財政收入來源正急速枯竭，尤其是近期對房地產市場的政策打壓之後，政策制定者必須以更創新的思維去開拓新財政來源。

在此背景下，雖然三次分配定義上與稅收無關，但大和認為在某個階段很大可能仍會開徵新稅。事實上，過去多年有關房地產、遺產和資本收益徵稅的討論不少，報告相信只是時間問題，而下次的人大會議可能是合理的時間點。

另據《中國經濟網》報道，此次中央財經委員會會議提到三次分配，釋放重要信號。

報道援引中泰證券首席經濟學家李迅雷觀點稱，這對全社會釋放了更加明確的信號，意味着「十四五」期間中國在縮小收入差距、推進共同富裕方面要有一定的進展。