業績快報｜味千上半年轉虧為盈　邵氏兄弟虧損收窄

邵氏兄弟半年收益增71%

邵氏兄弟（0953）上半年虧損741.2萬元人民幣，按年收窄，收益為4,120.1萬元人民幣，增加71%，不派息。期內來自電影﹑劇集及非劇集收益為2,682.5萬元人民幣，藝人及活動管理收入為1,192.6萬元人民幣。

味千上半年轉虧為盈

味千拉麵（0538）公布截至今年6月底止中期業績，期內股東應佔溢利為4,965.8萬元人民幣，轉虧為盈，派中期息0.02元人民幣。

公司指出期內營業額為10.12億元人民幣，按年增加46.4%，其中餐廳業務銷售為9.51億元人民幣，增幅為49.1%，經營溢利為4,018萬元人民幣，轉虧為盈。

公司指出，期內來自內地餐廳經營收益為8.78億元人民幣，增幅為54%；香港餐廳經營收益為7,259萬元人民幣，增幅為8%。

截止今年6月底，味千擁有707間餐廳，按年減少27間。

港通半年多賺142%

港通（0032）公布截至今年6月底止中期業績，期內收入3.4億元，按年跌9.3%。純利4.46億元，按年升142.1%；每股盈利1.2元。派中期息每股6仙，按年同期持平。

渝太虧損擴大

渝太地產（0075）公布截至今年6月底止中期業績，期內虧損擴大至8,186.3萬元，去年同期錄得虧損4,319萬元，每股基本虧損10.2仙，不派中期息。收入5.44億元，按年升20.9倍；出售物業收入為5.19億元。

康師傅派中期息6.88美仙

康師傅控股（0322）公布截至今年6月底止中期業績，期內收益353.96億元人民幣，按年增長7.47%；公司股東應佔溢利20.35億元人民幣，按年增長14.5%；基本每股盈利36.18分人民幣；擬派特別中期股息每股6.88美仙。

天倍半年賺12.9億元人民幣

天虹紡織（2678）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利12.88億元人民幣，按年增加近122倍，收入增加52.5%至125億元人民幣，中期息50仙。

Hypebeast首財季收入增58%

Hypebeast（0150）公布截至今年6月底止﹑截至2022年3月底止首季財務資料，收益為2億元，按年增加57.9%，亦與2020年度首季增加12.6%。公司又指出期內已簽訂合約價值，按年增加111.9%，較2020年度首季增加74.7%。公司表示期內毛利增加131.1%至1.17億元。