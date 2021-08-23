業績快報｜康師傅賺20.4億元人民幣增14.5%　天虹紡織多賺122倍

港通（0032）公布截至今年6月底止中期業績，期內收入3.4億元，按年跌9.3%。純利4.46億元，按年升142.1%；每股盈利1.2元。派中期息每股6仙，按年同期持平。

渝太地產（0075）公布截至今年6月底止中期業績，期內虧損擴大至8186.3萬元，去年同期錄得虧損4319萬元，每股基本虧損10.2仙，不派中期息。收入5.44億元，按年升20.9倍；出售物業收入為5.19億元。

康師傅控股（0322）公布截至今年6月底止中期業績，期內收益353.96億元人民幣，按年增長7.47%；公司股東應佔溢利20.35億元人民幣，按年增長14.5%；基本每股盈利36.18分人民幣；擬派特別中期股息每股6.88美仙。

天虹紡織（2678）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利12.88億元人民幣，按年增加近122倍，收入增加52.5%至125億元人民幣，中期息50仙。

Hypebeast（0150）公布截至今年6月底止﹑截至2022年3月底止首季財務資料，收益為2億元，按年增加57.9%，亦與2020年度首季增加12.6%。公司又指出期內已簽訂合約價值，按年增加111.9%，較2020年度首季增加74.7%。公司表示期內毛利增加131.1%至1.17億元。