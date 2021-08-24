阿富汗據報有21.9噸黃金存放於聯儲局　已被凍結

阿富汗塔利班雖然近日如閃電般攻入喀布爾並執掌大權，但要拿到該國中央銀行的資產卻沒那麼容易。

中國《環球網》報道，據前阿富汗央行行長艾哈邁迪透露，截至他15日離開阿富汗前的一周，阿富汗央行擁有包括外匯和黃金在內的資產總額達90億美元，其中70億美元以現金、黃金、美國國債券和其他紙幣的混合形式存放在聯儲局。

俄羅斯《消息報》8月23日報道，世界黃金協會表示，阿富汗央行有21.9噸黃金儲存在聯儲局。而美國政府在塔利班接管喀布爾當天就凍結了這些財產，旨在切斷塔利班的「財路」。俄羅斯普列漢諾夫經濟大學副教授沃龍科娃評論稱，對阿富汗的國際經濟和金融「封鎖」將加劇該國社會的緊張局勢，可能導致國內市場商品短缺、物價空前上漲和本國貨幣崩潰。

艾哈邁迪稱，阿富汗央行的儲備資產幾乎都在境外，除聯儲局外，還有部分在外國賬户，包括位於瑞士巴塞爾的國際清算銀行。而上述外匯儲備，塔利班基本得不到，因為其政權尚未得到美國等國的承認。

已逃離出境的艾哈邁迪拒絕透露他和家人目前所在之處，說是為了個人安全考慮，不過他爆料的逃亡經歷充分暴露出阿政府崩盤之際的窘境：15日早上他還在辦公，不料形勢急轉直下，他在倉促登機時被擠掉了一隻鞋，連揹包都沒帶。

美國「石英」網站報道稱，拜登政府凍結了阿富汗政府在美國銀行的資產，防止塔利班獲得數十億美元資金，包括價值13億美元的黃金儲備，據稱這1731根金條存放在曼哈頓金融區的紐約聯邦儲備銀行的金庫中。根據國際貨幣基金組織的估算，這些儲備能夠讓阿富汗支付15個月的進口產品。

這不是美國第一次凍結阿富汗的資產。1999年，也就是塔利班首次控制阿富汗的3年後，美國也凍結了阿富汗的資產。2002年1月，美軍推翻塔利班政府後，資產解凍，約1.93億美元的黃金和紐約聯儲局的2400萬美元其他資產歸還阿富汗政府。

美國CNBC網站稱，各國中央銀行，尤其是發展中國家的中央銀行，經常將其資產存放在海外機構，如聯儲局或英格蘭銀行。俄《消息報》稱，美國和英國不止一次出於政治原因凍結其他國家的資產，最新的例子是委內瑞拉，因為英國不承認馬杜羅政府的合法性，所以拒絕將該國黃金儲備交給新政府。美西方的制裁政策引發不信任，目前，俄羅斯也面臨西方封鎖其資產的危險。