恒指漲逾400點　京東系齊揚逾7%　美團續飆逾6%｜持續更新

美股標指及納指隔晚齊破頂，標指曾升1.09%，攀上4489點，收報4479點；納指一度漲1.69%至14963點，收市創新高升1.55%報14942點。道指亦升215點，收報35335點。美滙回吐0.52%至93.01；紐約現貨金價重上1800美元，升1.39%，收報1805.5美元。



港股昨日重上兩萬五，惟午後已腳軟，收市升幅更削逾半，收市報25109點；科指七連陰後回勇，全日急彈逾2%，重返6000點大關。股價反彈的騰訊（0700）周一回購23萬股，涉資1.01億元，股價會否持續向好呢？「黑期」最新升約290點在25440點附近。



【09:44】恒指上揚逾400點

恒生指數最新報25524點，上升414點或1.65%，大市成交額暫為222.66億元。

【09:40】科指漲逾近3%

恒生科指續彈近3%，最新報6193點；京東（9618）績後表現造好，最新升7.5%，報261.8元；京東健康（6618）亦漲7.8%，報69.2元。

阿里巴巴（9988）大反彈逾4%，報158.3元，阿里健康（0241）則揚3.8%，報10.98元。

美團（3690）勁飆逾6%，報207.6元。

萬國數據（9698）漲近8%。

【09:20】恒生指數高開319點

恒生指數高開319點或1.27%，報25428點。恒生科指高開150點或2.49%，報6171點。恒生國指開報8938點，升122點或1.39%。大市暫成交額34.77億元。

科技股持續向上，騰訊（0700）開升3%，報446.8元；阿里巴巴（9988）亦彈3.1%，報156.8元；美團（3690）揚2.5%，報200.4元；小米（1810）升2.1%，報24.85元；京東（9618）漲5.2%，報256.2元；快手（1024）亦升2.9%，報71.85元。

金融股方面，滙豐（0005）微跌0.12%，報42.35元；港交所（0388）開報490元，升1.1%；友邦（1299）平開，報95.75元；平保（2318）平開，報63.4元。

油價止7連跌後，「三桶油」跟隨反彈，中海油（0883）升1.7%，報7.92元；中石油（0857）上揚3.3%，報3.17元；中石化（0386）漲2.6%，報3.61元。

藥明生物（2269）績後勁升8%，報122元。；該公司上半年純利18.42億元人民幣，按年上升1.5倍，經調整純利17.69億元，按年上升1.63倍，每股經調整盈利43分人民幣，不派中期息。

先瑞達（6669）首掛大插23%，報18.32元，較招股價23.8元，每手帳面暫蝕5,480元。