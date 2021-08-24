騰訊漲逾8%直迫470元　美團爆升逾13%　科指勁升逾6%｜持續更新

美股標指及納指隔晚齊破頂，標指曾升1.09%，攀上4489點，收報4479點；納指一度漲1.69%至14963點，收市創新高升1.55%報14942點。道指亦升215點，收報35335點。美滙回吐0.52%至93.01；紐約現貨金價重上1800美元，升1.39%，收報1805.5美元。



港股昨日重上兩萬五，惟午後已腳軟，收市升幅更削逾半，收市報25109點；科指七連陰後回勇，全日急彈逾2%，重返6000點大關。股價反彈的騰訊（0700）周一回購23萬股，涉資1.01億元，股價會否持續向好呢？「黑期」最新升約290點在25440點附近。



【15:28】騰訊漲逾8% 直迫470元

恒生指數最新飆557點或2.22%，報25667點；恒生科指漲400點或6.66%，報6422點，大市成交額達1,445.03億元。

騰訊（0700）升幅擴大，正準備收復470元關，最新報469元，升8.1%。

美團（3690）大漲13.6%，報222元。

【14:31】快手一度漲16.7%

快手（1024）一度漲16.7%，高見81.45元，最新報79.05元，仍飆13.25%，成交額達27.79億元。美團（3690）亦漲逾11%，報217.6元，成交額58.87億元。

安踏（2020）績後回落，現報169.8元，跌0.17%；特步（1368）則升6.4%，報13.62元；李寧（2331）亦升0.8%，報94.7元。

中移動（0941）微跌0.5%，報50.8元。

恒生指數維持升幅逾400點，現報25571點；恒生科指大漲5.59%，報6357點。大市成交額暫為1,253.5億元。

【13:15】科指強勢彈近5%

騰訊控股﹙0700﹚午後升幅擴大，最新報457.8元，升5.53%，貼近盤中高位，並突破10天線。

港股現升410點或1.64%，報25520點；科指則升281點或4.67%，報6302點。

【12:10】科指強勢彈逾4% 京東健康飆12%

港股表現不俗，恒生指數半日升392點或1.56%，中午收報25501點；恒生科指收報6293點，升272點或4.52%；恒生國指收報8992點，試返9000點大關，半日升176點或2%。大市半日成交額843億元。

科技股集體向上，其中美團（3690）領軍貢獻大市137點，半日升9.4%，中午收報213.8元；阿里巴巴（9988）亦弱不禁風，帶挈恒指升107點，半日反彈5%，中午收報159.7元，兩者合同貢獻大市244點。

至於騰訊（0700）半日漲4.6%，中午收報453.6元；京東（9618）亦勁飆一成，中午收報268.2元；小米（1810）上揚2.9%，收報25.05元。

藥明（2269）今早大幅上漲，半日收報121.6元，半日升7.6%，成交額20.81億元。

金沙（1928）亦造好，半日大升8.4%，收報23.9元；銀娛（0027）亦上漲7.3%，收報47.05元。

京東健康（6618）勁升12%，中午收報71.85元；阿里健康（0241）飆5.9%，收報11.2元。

【11:01】風電股普遍造好

內地電力股今早大致回落，華能（0902）跌1.25%，報3.96元；華潤電力（0836）下滑0.2%，報18.4元。

至於華電（1071）下降2.5%；大唐發電（0991）跌2.7%；中國電力（2380）則續升2.5%。

風電股普遍造好，龍源（0916）升1.6%；；新天綠色（0956）漲0.8%；京能（0579）無升跌，報2.13元；中廣核新能源（1811）先漲後跌，現報4.33元，跌0.46%。

恒生指數維持升幅，最新報25483點，升373點或1.5%；恒生科指升270點或4.49%，報6291點；大市成交678.33億元。

美團（3690）漲近9%，報212.8元；快手（1024）彈升7.4%，報74.95元。

京東（9816）維持升幅，現報9.7%，報267.2元。

【10:10】恒大系全線向上 恒大汽車破底後倒升

恒大系全線向上，恒大（3333）反彈逾2%，報4.4元；恒大物業（6666） 漲4.4%，報5.71元；恒大汽車（0708）曾破底低見7.29元，最新倒升1.9%，報7.83元；恒騰（0136）亦飆逾半成，報3.82元。

恒生指數最新報25462點，漲352點或1.4%；恒生科指報6265點，升243點或4.05%。大市成交額440.2億元。

【09:44】恒指上揚逾400點

恒生指數最新報25524點，上升414點或1.65%，大市成交額暫為222.66億元。

【09:40】科指漲逾近3%

恒生科指續彈近3%，最新報6193點；京東（9618）績後表現造好，最新升7.5%，報261.8元；京東健康（6618）亦漲7.8%，報69.2元。

阿里巴巴（9988）大反彈逾4%，報158.3元，阿里健康（0241）則揚3.8%，報10.98元。

美團（3690）勁飆逾6%，報207.6元。

萬國數據（9698）漲近8%。

【09:20】恒生指數高開319點

恒生指數高開319點或1.27%，報25428點。恒生科指高開150點或2.49%，報6171點。恒生國指開報8938點，升122點或1.39%。大市暫成交額34.77億元。

科技股持續向上，騰訊（0700）開升3%，報446.8元；阿里巴巴（9988）亦彈3.1%，報156.8元；美團（3690）揚2.5%，報200.4元；小米（1810）升2.1%，報24.85元；京東（9618）漲5.2%，報256.2元；快手（1024）亦升2.9%，報71.85元。

金融股方面，滙豐（0005）微跌0.12%，報42.35元；港交所（0388）開報490元，升1.1%；友邦（1299）平開，報95.75元；平保（2318）平開，報63.4元。

油價止7連跌後，「三桶油」跟隨反彈，中海油（0883）升1.7%，報7.92元；中石油（0857）上揚3.3%，報3.17元；中石化（0386）漲2.6%，報3.61元。

藥明生物（2269）績後勁升8%，報122元。；該公司上半年純利18.42億元人民幣，按年上升1.5倍，經調整純利17.69億元，按年上升1.63倍，每股經調整盈利43分人民幣，不派中期息。

先瑞達（6669）首掛大插23%，報18.32元，較招股價23.8元，每手帳面暫蝕5,480元。