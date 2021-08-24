大摩：美股不太可能大幅下跌　可佈局深度回調股

據《財聯社》報道，儘管市場擔憂Delta病毒加速蔓延會再次打擊美國經濟，但摩根士丹利分析師斯利蒙（Andrew Slimmon）認為，美股大概率不會出現大幅回調，建議不要在再追逐高位科技股，應佈局一些深度回調版塊，例如周期性股、能源股等。

斯利蒙在摩根士丹利管理約75億美元資產，他認為，美國經濟每年秋季出現一些問題並不罕見，展望未來，「人們將變得稍微樂觀一些」。對於如何佈局當前投資組合，斯利蒙認為不應該過分追逐當前高位股，而應該佈局此前深度調整的股票。「機會集中在那些受打擊最大的股票，即周期性股票、能源股、經濟重啟股等跌幅最多的股票。」

斯利蒙正在買進賭場、遊輪、餐廳和劇院公司這類經濟重啟收益股。他還偏愛零售房地產投資信託基金，由於擔心消費者會因疫情再次避開商店和購物中心，該基金此前受到了嚴重打擊。

他建議與近期的市場情緒背道而馳，目前投資者紛紛湧入防禦性股票。斯利蒙指出，市場具有前瞻性，投資者不應繼續追逐公用事業或科技股等接近紀錄高位的防禦性股票。

他稱，這不是現在的機會所在，相反，他關注的是那些較年初峰值下跌了20%至30%的公司股票。數據顯示，斯利蒙的美國核心投資組合今年的表現超過了94%的同行，並超過了標普500指數漲幅。

斯利蒙還注意到投資者行為與去年發生了很大變化。2020年年中，大量預期市場會繼續上漲的客户向他表達了擔憂，這也是2020年秋季市場出現波動的背後原因之一。

但就目前而言，斯利蒙表示他接到太多客户的電話，稱他們有大量資金在場外等待市場的回調，所以他認為這反而是今年市場不會大幅回調的原因之一。