歐盟考慮扶持創建區內稀土永磁行業　以降低對中國供應的依賴

據知情人士透露，歐盟（EU）正在研究在當地生產一種對電動汽車發動機至關重要的特種磁鐵，方式是向當地生產商提供支持，使他們能夠與中國競爭對手競爭。



《路透》報道，歐盟支持稀土永磁生產的舉措將與本月早些時候美國出台的立法相呼應，該立法旨在為美國稀土永磁製造商提供稅收抵免。

美國、歐盟和英國的目標是擴大這種電動汽車和風力渦輪機中使用的超強磁鐵產量，以幫助實現降低碳排放的目標，並減少對中國的依賴，中國生產商目前在該行業處於全球主導地位。

歐洲企業稱，他們無法與中國生產商競爭，他們還稱，中國相關企業獲得的政府補貼相當於其原材料成本的五分之一左右，這導致全球磁鐵市場90%的供應都來自中國。

兩名看過相關計劃但未獲授權公開討論的消息人士表示，歐盟正在考慮的提議包括低成本融資和對原材料成本上升的補償。

ERMA視稀土為重中之重

歐盟去年年底建立了歐洲原材料聯盟（ERMA），以確保該地區擁有其綠色過渡所需的一系列關鍵礦物，並將稀土作為重中之重。

歐盟的目標是在當地創建稀土開採、加工和磁鐵行業，以降低因中國供應中斷而遭受衝擊的脆弱性。

中國供應佔歐盟稀土磁鐵需求的98%。稀土磁鐵由17種礦物組成，廣泛應用於電子、國防和航空航天等領域。

官員們希望複製歐洲在創建電動汽車電池行業方面的成功，在歐盟提供資金和協調後，對電池行業的投資激增。

歐盟關注點現在正轉向用於生產永久磁鐵的礦物，到2050年，對這種礦物的需求將激增高達10倍，歐盟和英國已承諾屆時將温室氣體淨排放量削減至零。

知情人士稱，ERMA下屬的稀土磁鐵和電動機部門將於下月公布如何創建稀土磁體產業的建議。他們補充稱，該部門已將行動計劃提交給歐盟最高領導層。

歐盟執委會拒置評

歐盟執委會一名發言人拒絕置評，但表示任何可能的措施都必須符合國家補貼和世界貿易組織（WTO）規則。

消息人士稱，在歐洲建立一個可以存活下去的磁鐵行業還需要汽車製造商等客户的支持，這些客户必須同意支付少許溢價，以保證獲得環保和可追蹤來源的產品。

他們補充稱，歐盟內部市場與服務執委Thierry Breton已同意與汽車製造商接洽，以獲得其支持。德國汽車製造商協會（VDA）拒絕就其成員是否會支持這樣的倡議置評。

Thierry Breton在6月的一次會議上表示，歐盟的目標是到2030年滿足區內60%的風力渦輪機磁鐵需求。他當時稱，「我認為，我們在稀土和永磁方面的處境與幾年前在電池和鋰方面的處境類似。」