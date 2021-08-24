新債王看淡：美國似乎已不在意美元全球儲備貨幣地位

據《財聯社》報道，有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeff Gundlach）表示，美國經濟當前的運行方式，似乎已經不在意美元是否會失去全球儲備貨幣的地位。

岡拉克接受採訪時，重申了他長期以來的觀點，即未來幾年美元兑其他貨幣將進一步貶值，並將這種情況歸咎於美國當前的經濟政策。

岡拉克表示，「我們目前運行經濟的方式，幾乎讓人覺得我們對維持全球儲備貨幣地位不感興趣。」岡拉克解釋稱，在疫情之後，「迄今為止」表現最強勁的經濟體是中國，而不是美國。

他表示，雖然美國經濟通過消費反彈，但大量消費直接流向了中國。岡拉克稱，事實上，中國經濟增長速度如此之快，一些經濟學家估計，中國最早將在2028年成為世界上最大的經濟體。

再加上美國「債務瘋狂增長」的事實，岡拉克認為，美元很明顯正失去全球儲備貨幣地位。

巨額財赤致美元長期向下

岡拉克指出，「我們認為，從長遠來看，美元（走勢）確實會大幅下跌。因為從歷史上看，當你運行鉅額財政赤字，同時擴大貿易赤字的時候，與美元疲軟（時期是）高度相關的。」

他認為，「我們現在的美元走強似乎是一種逆向趨勢，隨着我們進入2021年底，這種趨勢可能會接近尾聲。」

在7月的一次採訪中，岡拉克表示，從長期來看，美元是「註定要失敗的」，但短期內美元可能將會走強。