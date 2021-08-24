瑞銀：三大因素支撐美股繼續反彈　標普500年底有望達4600點

據《財聯社》報道，儘管最近發布的一些消費者數據令人失望，且COVID-19疫情仍在加速蔓延，但美股仍頻頻創下新高。不過，這不妨礙分析師繼續看好後市。瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）策略師團隊在其最新報告中表示，相信經濟重新開放和復甦的趨勢仍完好無損，預計強勁的經濟和企業基本面將支撐美股繼續上漲。

該機構將標普500指數年底目標價較此前預測上調100點至4600點，並預測該基準指數到2022年底將達到5000點。

美股周一（23日）高收，納斯達克指數創下紀錄收盤高位，美國藥品監管機構完全批准輝瑞BioNTech開發的新冠疫苗，提振了市場人氣，市場參與者將目光投向預計將於本周晚些時候召開的Jackson Hole央行年會。

瑞銀全球財富管理給出了其看漲美股的三大理由。

1、強勁盈利增長支撐美股反彈

策略師指出，標普500指數的反彈一直受到強勁盈利增長的支撐。標普500指數成分股公司的業績已經連續第五個季度遠好於預期。

在已經公布業績的公司中，超過85%的公司業績和銷售額都好於預期，公司利潤總額較上年同期增長了近90%。公司利潤增長率輕鬆超過了我們最初預計的80%，也比從衰退中復甦的典型情況強勁得多。

事實上，目前的企業收益比病毒大流行前水平高出近30%，這有助於解釋為什麼美股一直如此強勁。

2、收入增長抵消成本增長

不斷上升的投入成本被增加的收入所抵消，從而保護了利潤率。儘管一些投資者擔心成本上升，但營收增長如此強勁，第二季度增長了25%。實際上，標普500指數成分股公司二季度的利潤率達到近14%，為數十年來的最高水平。

展望未來，策略師們認為企業的成本壓力應該會消退。隨着經濟的供給端開始趕上需求端，大宗商品價格在過去幾個月漲勢已降温。關於勞動力成本，到目前為止，幾乎沒有證據表明工資上漲是廣泛的。

3、消費者和企業需求前景依然強勁

瑞銀全球財富管理認為，儘管最近COVID-19病例的增加削弱了消費者信心，但經濟增長所受的挫折應該是温和的。

從歐洲國家（如英國）早期疫情爆發的模式來看，美國德爾塔病毒變種病例可能在本月底達到頂峰。由於美國家庭過去一年積累了大量儲蓄，消費者的資產負債表達到了幾十年來的最強水平。

此外，利息支付佔可支配收入的比例約為8%，而疫情前約為10%。即使政府刺激措施減弱，強勁的就業增長也應支撐需求。

在生產方面，企業正努力跟上需求，不管從投資項目還是重建庫存來看，都支撐增長前景。

「因此，在這種積極的背景下，我們調高了2021年和2022年標普500指數的每股收益（EPS）預期。我們現在預測2021年每股收益為207美元（增長45%），2022年每股收益為227美元（增長10%）。」瑞銀全球財富管理總結道。

策略師們還指出，隨着經濟復甦擴張，預計包括能源和金融在內的周期性行業將帶頭上漲。