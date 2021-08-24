人大財經委料明年上半年保增長壓力更大　籲利用今年下半年施改革

全國人大財經委副主任委員尹中卿接受新華社旗下《瞭望》周刊專訪示，從基數來看，由於去年「先低後高」，即便下半年經濟運行下行，要維持中國經濟增長預期目標全年達到6%或以上並不難，明年上半年保增長的壓力可能更大。

尹中卿表示，需要利用今年下半年的難得窗口期，加快實施結構性改革，加快拿出切實可行的政策，推進財稅金融、國資國企、要素市場配置等重點領域、關鍵環節改革取得實質性進展，並著力提升科技創新能力。

「三升」與「八缺」交織為供給帶來新困難

他在專訪中提及到，由於近期中國出現「三升」的同時又出現「八缺」，兩者互相交織，以致供給端出現新的困難，加劇經濟循環不暢問題。「三升」指原材料價格高位運行、國際運輸價格持續攀升、以及人民幣匯率不斷升值；而「八缺」則指不僅缺港（港口），還缺船、缺艙、缺箱（櫃），再加上缺單（企業不敢接長單）、缺芯（已經波及到汽車、電子等行業）、缺工（主要包括工程師、熟練技工）、缺電（水電來水偏枯、火電出力減少）。

尹中卿道出，在蘇伊士運河堵塞和鹽田港疫情後，從廣東、福建到浙江、上海的港口，到港等候時間普遍延長到十到十五天；而且今年上半年國際運輸價格，特別是海運費再度大幅上漲，一些貨品的運費甚至超過貨品成本。

迎來仍有「三個放緩」、「三個不夠」問題

他認為，「三升」是苗頭性問題，還要高度關注「三個放緩」，即消費增長放緩、投資增長放緩、貨物出口增長放緩，這是趨勢性問題；此外還有「三個不夠」，即經濟恢復的程度不夠充分、進度不夠均衡、基礎不夠穩固，這是傾向性問題。因此，要精準做好宏觀政策跨週期調節，著力保持經濟運行在合理區間，要處理好逆週期與跨週期的關係，做好今明兩年宏觀政策銜接，根據經濟恢復態勢掌握好調控的節奏、頻率、力度和重點，重視時度效，盡量熨平經濟增長波動，防止大起大落。

尹中卿重申，「要進一步提高宏觀政策的前瞻性、精準性、有效性，各個部門要從單打獨鬥、各自為政向組合搭配政策轉變，強化政策協調和預期引導，同頻共振，同向並行，防止『一刀切』，避免『層層加碼』。