韓國或將禁止蘋果和谷歌向開發者抽傭　創全球首例

據新浪財經報道，韓國議會立法和司法委員會預計將於8月24日批准一項被稱為「反谷歌法」的電信商業法修正案，禁止谷歌和蘋果等app商店運營商利用其壟斷地位，從開發者的應用內購買收入中抽取佣金。

這將是一個主要經濟體首次採取此類限制措施，可能會損害這些科技巨頭一項利潤豐厚的收入來源。

如果該法案獲得委員會的批准，將在8月25日進行最終投票。

蘋果和谷歌在全球都面臨批評，因為他們要求使用其應用商店的軟件開發者使用專有的應用內支付系統，對應用內購買收取高達30%的佣金。

歐盟2020年提出了《數字市場法案》（Digital Markets Act），目標瞄準應用商店佣金。這些規定旨在影響大公司，但一些歐洲議員支持收緊規定，專門針對美國科技巨頭。

8月較早時在美國，三名參議員提出了一項法案，對蘋果和谷歌等公司的應用商店進行限制，他們認為這些公司對市場控制過度。

據2020年發布的一份政府報告，谷歌Play應用商店2019年在韓國的收入達到近6萬億韓元（52.9億美元）。

2021年較早時谷歌表示，將把對於開發者通過其谷歌Play應用商店賺取的前100萬美元的抽傭比例從30%下調至15%。蘋果也採取了類似的舉措。

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