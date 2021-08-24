新冠疫情使亞洲經濟60年來首次衰退　8000萬人陷極端貧困

由於新冠疫情蔓延，亞洲地區整體經濟倒退，8,000萬原本就在貧困線徘徊的人陷入極端貧困，各國社會和經濟斷層由之擴大。對此，亞洲開發銀行呼籲包容性復甦，通過以民眾為中心的方式復甦經濟。

據《日經亞洲評論》8月24日報道，亞洲開發銀行（ADB）在當天發布的一份報告中稱，新冠肺炎疫情蔓延使新興的亞洲經濟體中又有7,500萬至8,000萬人陷入極端貧困。

報道稱，極端貧困即指一個人每天的生活開支在1.9美元以下。有關亞洲地區新增大量極端貧困人口的預估數據意味着該地區的發展水平正在倒退，這一數據涵蓋了35個經濟體，如孟加拉國、印度、巴布亞新畿內亞等國。

亞洲開發銀行首席經濟學家澤田康幸表示：「雖然一直以來亞太地區的經濟發展成果令人矚目，但新冠疫情暴露出了該地區的社會和經濟斷層，這種斷層是非常可能影響到可持續發展和包容性發展的。」

2020年，為應對新冠疫情，不少亞洲國家採取封城和控制人口流動的方式來遏制病毒的傳播，這導致一些國家的國內生產總值（GDP）出現嚴重萎縮，比如菲律賓創下了負9.6%的歷史性經濟萎縮，印度經濟也萎縮超7%。整體上，亞洲發展中國家的經濟在2020年萎縮了0.1%，這是該地區近60年來首次整體經濟衰退。

籲採取包容性復甦戰略

報告稱，由於限制人口流動，亞太地區整體減少了8%的工作時間，這嚴重打擊了本身就比較貧困的家庭以及從事非正式經濟活動的人。新冠疫情加劇了長期以來存在的社會和經濟不平等，而原本就生活在貧困線以下或接近貧困線的數百萬人是最大的受害者。

亞洲開發銀行預計稱，亞洲的經濟情況會在2021年出現反彈，整體增長率為7.2%。但目前由於Delta變異毒株再度蔓延，印度和東南亞地區疫情嚴重，不少國家政府又實施了新的封鎖措施。

亞洲開發銀行行長淺川雅嗣呼籲採取包容性的復甦戰略，他在報告中說：「從長期來看，疫情會影響經濟發展和生產力，我們需要通過以民眾為中心的發展方式來實現復甦，確保不讓任何人掉隊。」