海底撈上半年虧轉盈賺9452萬人民幣　餐廳總數增至1597間

海底撈（6862）公布中期業績，截至2021年6月底止，上半年由虧轉盈，期內股東應佔溢利錄得9,452.9萬元（人民幣．下同），去年同期虧損9.64億元。每股盈利0.02元，不派中期息。

期內，收入錄得200.94億元，按年大增1.05倍；海底撈餐廳經營收入為194.18億元，按年增1.12億元。

上半年海底撈餐廳總數大增，由去年同期的935間，大增至1,597間。平均翻檯率為每天3次，較去年同3.3次有所降低；顧客人均消費為107.3元，去年同期為112.8元。

集團指，2020年下半年及2021年上半年新開門店數量較多，相關支出顯著增加；新開業門店達到首次盈虧平衡並實現現金投資回報的時間相對以往較長；門店營運仍受到新型冠狀病毒疫情的持續影響。

對於門店運營未達管理層預期的情況，集團指已不斷尋找問題的根源，並嘗試各種改進辦法。從「顧客滿意度」和「員工努力度」出發，公司在2021年上半年制定了更明確的門店管理重點和更全面的考核標準。在顧客滿意度方面，公司力求持續營造溫馨舒適的就餐氛圍，為顧客提供好吃美味的產品和恰如其分的服務；在員工努力度方面，持續傳遞企業文化，通過「雙手改變命運」的價值觀，讓員工擁有積極向上的良好心態，從管理層到員工，全公司上下一心共同改善公司的整體運營情況。