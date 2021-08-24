思捷虧轉盈　中期賺1.2億元　稱將推Esprit首款快速上市產品系列

思捷環球（0330）公布截至今年6月底止中期業績，期內轉虧為盈，股東應佔溢利為1.21億元，去年同期虧損36.61億元，不派息。

期內收入38.72億元，按年下跌5.8%，公司指出與運營限制導致歐洲業務收入下跌14.4%，及暫時退出亞太區及關閉業績不佳店舖有關。惟有關不利影響，由數碼化業務強勁增長而抵銷。

毛利率按年增加10.9個百分點至46.9%。公司指出會致力通過提高採購效率，及專注於通過更佳規劃﹑更強營銷及更以顧客為中心，以更確保更豐富﹑更相關的產品議題來改善全價/降價組合，以繼續提高產品未來利潤率。

公司表示全世界（尤其是消費品牌）顯然已經並將繼續受到全球性大流行病的影響。然而，這不會阻止公司自今年初開始的Esprit品牌重振和業務重振。品牌和業務正在增長，公司對未來幾個月保持謹慎樂觀。儘管外部因素可能會影響很大程度上不受公司控制的業務，但保持專注、整合、聯繫和敏捷使本集團能夠根據公司需要面對的情況做出反應和靈活應對。在當今的業務需求與Esprit品牌未來增長和發展的需求之間保持平衡至關重要。

公司指出，在接下來的6個月內，將有許多發展。包括推出一個重新定義的品牌標識，包括Esprit的目的、價值觀和行為﹑在美國推出網站和數碼化商務平台﹑準備推出亞洲商務網站，及Esprit首款快速上市的產品系列。