美股收市｜納指盤中破頂首次升穿萬五點 　中概股狂飆帶動大市

美國主要股指周二小幅走高，納指首次觸及15,000點創下盤中歷史新高，由中概股領漲，成份股拼多多(PDD)升22%，京東（JD）漲14.438%，網易（NTES）和百度（BIDU）漲8.9%及8.6%。逾20隻熱門中概股股價大幅升一成至兩成七。Meme股也捲土重來，AMC同GME股價分別錄得20.34%及27.53%的升幅。



美股收市，道瓊斯工業平均指數上漲30.55點或0.09%至35,366.26。標準普爾500指數上漲0.15%至4,486.23。納斯達克綜合指數上漲0.52%至35,366.26。

前一天FDA完全批准兩劑輝瑞疫苗利好消息被消化之後，疫苗製造商股票集體回落。輝瑞和BioNTech下跌約 3%。Moderna跌4.115%。

似乎投資者對中國的監管前景漸漸清晰，買入近期遭受重創的股票。教育股新東方（EDU）、好未來（TAL）分別升27%與16%；貝殼（BEKE）漲15.9%，360金融（QFIN）升14.75%。富途股價重上美元100以上，升13.9%。騰訊音樂娛樂（TME）和滴滴（DIDI）上漲 12.6%。

熱門港股預托證券美團升14.139%比本港收市價漲3.45%；騰訊升9.485%對比本港收市漲3.21%；阿里巴巴升6.6%比本港收市價漲0.38%。京東比本港收市漲4.6%。

在美上市中國公司需披露政治和監管風險

周二下午，美國證券交易委員會表示計劃要求在美上市的中國公司向投資者披露政治和監管風險，延伸了此前對IPO公司的要求。據彭博社報道，公司最早將於明年起，開始在年報中加強披露。