美SEC主席：美股或需新的「遊戲規則」　就金融科技監管徵詢意見

美國證交會SEC主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）將啟動一項針對金融科技監管的全面意見徵詢，來判斷目前已有的規則是否適應市場上一系列針對散户的技術創新，或是需要定立新的規則。

中國《財聯社》報道，如果SEC推出更嚴格的監管，對於零售經紀券商、財富管理公司和智能投顧行業將產生直接影響，這些公司近些年來上線大量工具驅動消費者使用能產生更豐厚營收的產品。

詹斯勒表示，眼下正處在一個變革時期，雖然他也認為數據分析和人工智能有許多積極的方面，但也需要反思這些技術對用户界面、參與度、公平性和偏見帶來了何種影響，同時對那些在上個時代成文的法律又意味着什麼。

據悉，這項審查也與今年年初的「散户暴揍華爾街」有一定關係。在隨後的調查中，美國SEC也承諾會針對零售經紀券商將交易流程設計的更富有「遊戲化」展開反省，這類設計在增加用户粘性的同時也使得他們暴露在更大的風險中。

作為前麻省理工大學的金融科技教授，詹斯勒表示這些用來增加用户粘性的推廣手段，未來可能被當作「投資建議」納入監管，重點是如何區分兩者以及商家的注意義務。此外，詹斯勒也對市場上一些針對用户資料和偏好定製產品和價格的舉措感到擔憂，並強調這類分析給機器學習用到的數據本身就代表了社會中存在的歧視，技術工具可能會使得這種歧視永久化。

除了金融科技監管以外，詹斯勒還談及SPAC監管的進展，表示SEC正在計劃推出新的SPAC規則，要求發行人增強訊息披露，包括交易費用和後期投資者對投資帶來的影響等。

雖然近幾年大量發行的SPAC成為了華爾街投行的「致富密碼」，但越來越多的投資者開始對這一工具產生質疑。詹斯勒表示，從一開始的贊助費，到之後的承銷費和律師費，這是一個密集且昂貴的流程。