恒指上望十天線　科網股之外　生物科技股同獲北水青睞｜港股部署

恒指上日終於見明顯的反彈，全日不但急升逾600點，更以全日高位25727點收市，為近期罕見的表現。相信今日有望延續反彈，初步看十天線(25836點)水平，反彈動力一來是港股於低位開始有資金撈底，北水連續兩日錄得淨流入，加上低殘的科網龍頭股「ATM」開始有技術性反彈。股份板塊方面，科網股之外，生物科技股亦獲北水青睞，不過考慮到內地監管政策風險持續，選股宜選近期業績表現「交到功課」的股份。

港股連續第二日回升，成交額方面，升至1717.8億元。當中北水回歸是成交上升的其中一個原因。上日北水是連續第二日淨流入，而且流入金額更按日增加逾4倍，達到21.7億元。

吸資規模第一位仍然是騰訊，上日獲北水淨買入19.4億元(資料圖片)

藍籌股藥明生物業績後獲北水買入

成分股當中，吸資規模第一位仍然是騰訊，上日獲北水淨買入19.4億元，與前日的資金規模接近。不過，值得留意的是，第二位及第三位，皆不是科技股，反而是生物科技股。第二位，是藥明生物(2269)，上日獲北水淨買入7.4億元。至於第三位是金斯瑞生物科技(1548)，上日獲北水淨買入1.8億元。可以反映，北水除了喜歡估值低殘的科技股外，同時對於生物醫療板塊亦有偏好。

當中，藥明生物於本周公布業績，中期純利按年升1.5倍，至18.42億人民幣；營業額44.07億元人民幣，按年升26.7%。業績後，多日大行看好其業績表現，其中高盛維持將其納入「確信買入」名單；大和上調對其2021年至2023年收入預測4%至11%，因看好新冠疫苗帶來的收入高。

股價走勢上，雖然藥明生物本周連升兩日，不過仍處於下跌通道尚未突破，阻力位可留意50天線（約為128元）。