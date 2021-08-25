恒指半日跌93點失10天線　科技股回軟　安踏挫逾半成｜持續更新

周二（24日）美股納指和標指繼續破頂兼創收市新高。受惠於中概股反彈，以科技股為主的納指史上首次突破15000關，創出15034點即市紀錄，升幅為0.61%，收市報15019點；標指則高見4492點，升幅為0.29%，收市報4486點。



科技股昨日暴力反彈，科指飆逾7%，ATM貢獻恒指510點，大市全日升618點，收報25727點，當中騰訊（0700）企穩470元，昨晚ADR較港再高出3%，換算港元升穿480元，今日又能否衝上500大關？新經濟股將會重新發威？



【12:06】港股半日跌93點 失10天線

恒生指數中午收報25634點，半日跌93點或0.36%；恒生科指跌6點或0.1%，報6439點；恒生國指收報9047點，升51點或0.56%；大市成交額970.39億元。

美團（3690）半日撐市升2.3%，中午收報227元；京東（9618）升3.5%，收報289.8元；騰訊（0700）跌0.09%，報471.6元；阿里巴巴（9988）倒跌1.6%，收報163.9元；小米（1810）微跌0.4%，收報25.15元。

港交所（0388）半日升1.1%，收報495.6元。

藥明生物（2269）半日挫0.25%，收報121.4元。

安踏（2020）績後大瀉5.5%，收報161.7元。

電力股續彈，中國電力（2380）半日升12.4%，中午收報3.17元；華能國際電力（0902）現升3.54%，收報4.09元；華電國際電力 （1071）升3.05%，華潤電力 （0836） 升1%、大唐發電（0991） 升5.6%。

【11:35】騰訊回軟

恒生指數跌幅略收窄，現報25652點，跌75點或0.29%；恒生科指現報6452點，微升6點或0.1%。

騰訊（0700）回軟，現報471.4元，跌0.13%；阿里巴巴（9988）更倒插2.1%，報163元。美團（3690）則漲2.5%，報227.4元；京東（9618）升3.3%，報289.4元。

金山軟件（3888）大瀉20.9%，報31.2元。

安踏（2020）暫為表現最差藍籌，績後勁跌5.6%，報161.6元。

港交所（0388）漲1.1%，報495.6元。

【10:33】科技股個別走勢

騰訊（0700）轉跌0.38%，美團（0700）仍漲1.35%，阿里（9988）跌1.08%，京東（9618）漲4.2%，快手（1024）倒插2.5%。

科指拉鋸，最新升8點或0.13%，報6454點。恒指則跌115點或0.45%，報25611點。

安踏（2020）績後跌逾7%，報158.5元。

【10:17】港股好淡爭持

恒生指數好淡爭持，跌18點或0.07%，報25709點。

【10:01】恒指轉跌

恒指轉跌，最新報25722點，微跌5點。科指升幅亦收窄，現升71點或1.11%，報6517點。大市成交金額暫為469.62億元。

ATMXJ升幅全線收窄，騰訊（0700）現升0.5%，美團（0700）漲2.5%，阿里（9988）升0.36%，京東（9618）漲5.2%，快手（1024）升0.2%。

平安好醫生（1833）漲2.3%，報63.2元。

中移動（0941）除淨日，現報49.05元，跌0.14%。

比亞迪（1211）跌1%，報264元；吉利（0175）亦跌1.8%，報24.95元。

贛鋒鋰業（1772）下跌2.6%，報159.9元。

【09:41】京東系大升 京東健康漲逾12%

恒生指數升幅略為收窄，現報25925點，升197點或0.77%，恒生科指報6632點，升186點或2.9%。

快手（1024）飆逾6%，高見85.45元，現報85.25元；京東（6618）勁升9%，報305元；美團（3690）漲5.8%，報234.6元；阿里巴巴（9988）回落，升2.6%，報170.8元；騰訊（0700）升2.4%，報483.4元。

金山軟件（3888）績後下降17%，報32.75元。

安踏（2020）挫4.5%，報163.5元。

京東健康（6618）漲12.2%，報82.4元。

【09:20】恒生指數高開202點

恒生指數高開202點或0.79%，報25930點。恒生科指高開163點或2.54%，報6609點。恒生國指開報9190點，升92點或1.01%。大市暫成交額48.6億元。

騰訊（0700）高開4.2%，報491.6元；阿里巴巴（9988）高開2.6%，報170.8元；美團（3690）高開4.5%，報231.8元；京東（9618）飆升5.4%，報295元；旗下京東健康（6618）高開7.1%，報78.7元。

受墨西哥油台意外影響，國際油價第二日反彈，「三桶油」向上揚，中海油（0883）微漲0.6%，報7.88元；中石油（0857）升1.6%，報3.15元；中石化（0386）平開，報3.51元。

海底撈（6862）績後開跌0.17%，報28.75元；公布半年業績扭虧為盈，賺9,452萬元人民幣，不派中期息；頤海國際（1579）低開5.9%，報42.05元。

藥明生物（2269）續揚近4%，報126.5元。