許正宇︰港將擔當好國家國際金融中心戰略角色

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌表示，「十四五」規劃是中央政府深入研判國內外最新形勢，為了向第二個百年奮鬥目標邁進而提出的宏偉藍圖。本着對香港的關懷之心，中央政府在規劃內對香港的發展前景指明了道路，給香港的未來帶來了無限機遇。

許正宇指出，在金融發展方面，香港將擔當好國家的國際金融中心這重要戰略角色。「十四五」規劃綱要明確了香港在國家整體發展中的重要功能定位，其中與金融業發展相關的包括支持香港提升國際金融中心地位、強化全球離岸人民幣業務樞紐功能、國際資產管理中心及風險管理中心功能，以及深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通。

他續稱，將推出的指數期貨以在岸A股為「標的」，交易及結算則根據香港衍生品市場的監管及營運規則於離岸市場進行。這種「跨境標的、離岸交易」模式必須要兩地監管機構在高度互信的前提下建立合作機制，通過信息交換和監管執法協作，共同維護兩地市場安全平穩運行。兩地證監會於2017年簽訂有關期貨事宜的監管及執法合作備忘錄，正好為這次推出離岸A股指數期貨的合作打好了基礎。

至於鞏固香港離岸金融樞紐地位，許正宇稱，目前境外投資者通過滬深港通持有的A股總市值超過2.4萬億人民幣。有風險管理需求的投資者可以通過離岸A股指數期貨交易有效地對沖定價風險。香港作為投資國家的「一站式」離岸金融樞紐優勢將更為突出，市場活躍度及流動性亦會大為提升，我們國際金融中心的地位將進一步鞏固。