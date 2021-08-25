快手上半年經調整虧損96.88億　按年擴大54.2%

快手科技（1024）公布中期業績，截至2021年6月底止，上半年非國際財務報告準則經調整虧損淨額為96.88億元（人民幣．下同），按年擴大54.2%；股權持有人應佔虧損為647.87億元，按年收窄4.8%；每股虧損18.58元。

上半年收入錄得361.58億元，按年增長42.8%；毛利為153.72億元，按年增長76.8%。經營虧損則錄得145.07億元，按年擴大91.7%。

截至6月底止三個月，第二季經調整虧損淨額為47.7億元，按年擴大1.46倍；經調整EBITDA虧損33.1億元，按年擴大1.88倍。截至第二季，平均日活躍用戶錄得2.93億，去年同期為2.62億；每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入為34元，去年同期為14.8元；電商交易總額錄得1,453.97億元，去年同期為725.24億元。

第二季線上營銷服務收入錄得99.62億元，按年大增156.2%，集團指是由於公域流量的增加，以及其強大的人工智能及大數據分析能力使得算法優化，吸引更多的廣告客戶。然而，直播收入按年下跌13.7%，至72億元，集團認為是公域短視頻內容優化，用戶在公域內容的投入時間變長；以及2020年第二季COVID-19爆發期間實施嚴格的檢疫隔離，更多用戶轉向線上社交和娛樂活動，而2021年第二季度大眾恢復正常生活模式。