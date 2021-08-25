小米次季經調整淨利為63億人幣　按年增長87%　超市場預期

小米（1810）公佈截至今年6月底止次季業績，期內經調整淨利為63.215億元（人民幣，下同），按年增長87.4%，市場預期為54.98億元；公司擁有人應佔溢利為82.68億元，按年上升83.8%。每股盈利0.32元。

期內收入為877.89億元，按年增長64%；毛利為151.48億元，按年增長96.7%。

期內，智能手機收入590.89億元，按年上升86.8%；IoT與生活消費產品收入207.34億元，按年增35.9%；互聯網服務收入70.33億元，按年增加19.1%。

集團表示，根據Canalys數據，2021年第二季度，小米的全球智能手機出貨量排名首次晉升第二位，市佔率達到16.7%；在中國大陸，小米的智能手機出貨量排名第三，市佔率達到16.8%。

購入自動駕駛技術公司

另一方面，正致力發展電動車的小米，宣布斥資6,247萬美元收購自動駕駛技術公司DEEPMOTION TECH約71.16%，其中現金償付950萬美元，5,297萬美元會以發行代價股份支付，代價股份發行價為25.25元。小米須向各賣方合共發行1,634.3萬股，佔已發行股份總數0.07%。

小米又指出已於今年8月3日，與有關訂約方簽訂優先股購買協議，公司以1,490萬美元購入DEEPMOTION TECH的5,085.4萬股優先股，佔DEEPMOTION TECH已發行股本28.84%。

相關交易完成後，小米持有DEEPMOTION TECH全部股權。

DEEPMOTION TECH專注於為高級輔助駕駛系統（ADAD）及自動駕駛應用，提供感知﹑定位﹑規劃及控制在內的全棧軟件解決方案。