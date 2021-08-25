德勤與HKbitEX發佈STO白皮書　首聚焦亞太房地產

德勤、香港數字資產交易所及高力與盛德律師事務所今日（25日）發佈《房地產行業證券型代幣發行白皮書》，並邀請了香港金融管理局等專家代表參加專題研討會。

新冠疫情重創全球經濟，全世界仍處於緩慢復蘇階段，但相比其他行業而言，房地產市場依舊保持活力，而資金亦不斷流入亞太地區私人和公共房地產市場。截至今年8月，亞太地區的房地產交易總額達到1,040億美元，相當於前一年交易總額的57%。隨著亞太區經濟擺脫疫情引發的衰退並迅速復蘇，預計今年房地產市場投資交易額將反彈約15%，並以6%的年複合增長率增長，到2025年達2,680億美元。

德勤中國主席周志賢指出，由於房地產項目的資金需求持續穩定增長，顯然市場需要一種新的融資渠道來解決傳統金融框架的結構性挑戰。實現代幣化可提高房地產市場的流動性，為交易總額的增長提供額外動力。

有限合夥基金或能與STO融合

隨著近年科技發展成熟，資本市場基礎配套設施逐步引進，而美國、英國、日本、新加披和香港等地監管亦更趨清晰，支持證券型代幣市場穩步發展。

香港數字資產交易所創辦人及行政總裁高寒表示，STO提供了高度靈活的集資方式，可作為一種全新的受監管融資渠道，有潛力解鎖新的投資者群體，推動房地產市場持續增長。「我們預計未來三年STO交易量將加速增長，房地產融資參與者將成為首批STO應用者。」

近年香港政府著手推動金融科技發展，證監亦陸續就虛擬貨幣市場發牌。香港金融管理局市場拓展處羅學賢提出，有限合夥基金（LPF）具有無與倫比的合約靈活性，對於代幣化甚為關鍵。「例如，房地產開發項目的代幣化可能涉及所有權、佔用權和經濟權利的分割，而LPF能夠代表持有的權益，並可根據章程文件授予或分配給代幣持有人」。同時，LPF亦為投資者提供有效保障，確保投資者責任通常只限於其承諾通過該LPF投資的金額。