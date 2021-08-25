農夫山泉中期多賺4成至40億元人民幣　包裝水收入按年增25.6%

農夫山泉（9633）公布截至今年6月底止中期業績，母公司擁有人應佔溢利為40.13億元（人民幣‧下同），按年增加40.1%，不派息。

期內總收益增加31.4%至151.75億元。其中包裝飲用水產品收入為89.19億元，增加25.6%，茶飲料產品收入為21.82億元，增加36.4%，功能飲料產品收入為20億元，增加38.4%，果汁飲料產品收入為12.24億元，增加29.9%，其他產品收入為8.46億元，增加86.8%。

公司又指出，期內毛利為92.41億元，增加33.7%，毛利率增加1個百分點至60.9%。

公司表示，會繼續推動飲用水及飲料雙引擎展格局，在鞏固及提升現有產品競爭力的同時，不斷發展及豐富產品線，在產品研發﹑消費者溝通﹑渠道拓展﹑信息化及人員梯隊建設方面努力。

公司又指出，今年7月以來由Delta變異株輸入引發本土聚集性疫情，已先後波及多個省份，人員流動出行受到明顯抑制。夏季颱風﹑洪水對局部區域的物流和銷售有暫時性影響。此外，PET原材料採購價呈明顯上升趨勢。預計該等不利因素不會對公司的長期業務發展造成重大不利影響。公司將持續密切關注各方面情況，不斷鞏固和提升自身競爭力，以有效應對複雜多變的市場局勢。