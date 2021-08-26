熱門中概股漲跌不一　教育股普跌　51Talk跌超11%

周三美股收高，納指與標普500指數刷新盤中與收盤歷史紀錄，標普指數盤中首次突破4500點。銀行與重新開放概念股領漲。

截至收盤，道指漲39.24點，或0.11%，報35405.50點；納指漲22.06點，或0.15%，報15041.86點；標普500指數漲9.96點，或0.22%，報4496.19點。至此標普500指數與納指均已錄得連續第五個交易日上漲。

熱門中概股收盤漲跌不一，教育股在上個交易日飆升紛紛回落。教育股中，華富教育漲近14%，51Talk跌超11%，好未來跌超7%，高途跌超6%，新東方、一起教育跌超5%，掌門教育跌超4%，網易有道跌近2%。

區塊鏈概念股中，嘉楠科技漲超5%，第九城市漲近5%，比特礦業漲超3%。

其他熱門中概股中，嘉銀金科漲超26%，玖富、中環球船務漲超15%，世紀互聯漲超11%，叁騰科技漲近10%，霧芯科技漲超7%，金山雲漲超6%，歡聚集團、中網載線漲近3%，人人公司漲超2%。

嗶哩嗶哩、迅雷、京東、陌陌漲超1%，攜程、36氪漲近1%。1藥網跌超18%，樂信跌超13%，怪獸充電跌超12%，雲米科技跌超10%，水滴公司跌超9%，獵豹移動跌超5%，知乎跌超4%，騰訊ADR、鬥魚、樂居跌超2%，阿里巴巴、拼多多、趣頭條、虎牙、愛奇藝跌超1%。