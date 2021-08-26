潤地上半年多賺15%　中期息派0.173元

華潤置地（1109）公布中期業績，截至今年6月底止，上半年股東應佔溢利錄得131.25億元（人民幣．下同），按年增長15.4%；每股盈利1.84元，中期息每股派0.173元，按年多派15.3%。

期內，綜合營業額為737.4億元，按年增長63.8%。其中，開發物業營業額為幣609.3億元，按年增長69.4%；投資物業（包括酒店經營）租金收入為82.8億 元，按年增長63.4%。

今年上半年綜合毛利率為31.3%，較去年同期的33.5%有所下降。其中，開發物業毛利率由2020年同期的31.1%下降為27.1%；投資物業毛利率由去年同期的67.9%上升至69.8%。扣除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利99.1億元，按年增長18.3%；計入投資物業評估增值後的股東應佔溢利131.3億元，按年增長15.4%。

上半年集團實現簽約額1,648億元，較去年同期增長48.7%，實現簽約面積963萬平方米，較去年同期增加52.4%。截至2021年6月30日，集團已銷售尚未結算的簽約額為2,369.5億元，有待陸續結算。其中，已鎖定於2021年下半年結算的開發物業營業額已達1,162.9億元。

上半年集團新增土儲計容面積838萬平方米，總土地儲備達7,098萬平方米。