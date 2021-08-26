港股跌近400點　ATMX乏力全線轉跌　小米績後插近4%｜持續更新

Jackson Hole全球央行年會召開前夕，市場抱著觀望態度。隔晚美股三大指數靠穩，道指收市升39點或0.11%，報35405點；標指高見4501點，連升5日兼破頂，收漲9點或0.22%，報4496點；納指亦高見15059點，同樣連升5日兼破頂，收升22點或0.15%，報15041點。



港股昨日高開低走，全日倒跌33點，科指好淡爭持下勉強仍連升三日收市。今早「黑期」跌90點在25555點附近。另一焦點非恒大（3333）莫屬，盈警下股價又如何？



【12:05】恒生指數報25324點

恒生指數跌369點或1.44%，報25324點；科指跌155點或2.41%，報6303點；國指跌160點或1.76%，報8915點。

科技股乏力，ATMX全線向下，騰訊（0700）跌逾1%，阿里（9988）跌近2%，美團（3690）挫近2%，小米（1810）跌近4%。

【10:55】瑞聲插近一成

電視廣播（0511）持續錄虧損，中期虧損2.84億元，股價今早捱沽，最低見過6.56元，插7%，現造6.58元，仍瀉6.67%，成交額277萬元。

瑞聲（2018）次季業績較預期差，股價插9.7%，報42.3元，成交額5.47億元，暫為表現最差藍籌。

恒生指數仍跌194點或0.76%，報25499點，大市成交額暫為581.6億元。

【10:27】ATMX乏力全線轉跌

恒生指數跌幅擴大，最新跌230點或0.9%，報25463點；恒生科指亦跌76點或1.18%，報6382點。

科技股乏力，ATMX全線向下，騰訊（0700）無升跌，報474.6元，阿里（9988）跌0.4%，報163.5元；美團（3690）挫1.2%，報224.2元；小米（1810）倒跌2.4%，報24.75元。

中芯國際（0981）漲逾3%，報24.65元。

【09:56】恒指十天線爭持

恒指十天線爭持，現報25677點，跌15點或0.06%；恒生科指微跌5點或0.08%，報6453點。

騰訊（0700）轉漲1.1%，報479.8元；阿里巴巴（9988）升0.8%，報165.4元；美團（3690）續升1.5%，報230.4元；京東（9618）亦升0.7%，報296.2元；小米（1810）則吐0.8%，報25.15元。

快手（1024）曾挫逾一成，低見67.8元，現瀉5.6%，報73.15元。

農夫山泉（9633）績後飆逾7%，報42.1元。蒙牛乳業（2319）亦升4.9%，報45.95元。

恒大汽車（0708）插15%，報5.42元。恒大（3333）續挫近4%，報4.38元；恒大物業（6666）跌1.02%，報5.83元。

【09:20】恒生指數低開20點

恒生指數低開20點，報25673點。恒生科指高開33點或0.51%，報6492點。恒生國指開報9082點，升6點或0.08%。大市暫成交額40.16億元。

騰訊（0700）平開，報474.6元；阿里巴巴（9988）微升0.122%，報164.3元；美團（3690）平開，報227元；京東（9618）高開1.4%，報298元。

小米（1810）業績勝預期，今早股價高開2.6%，報26元。

中國恒大（3333）發盈警，股價今早低開3.5%，報4.4元；預期上半年淨利潤有所下降29%至39%，至約90億至105億元人民幣。恒大物業（6666）低開2.04%，報5.77元；恒大汽車（0708）插3.6%，報6.14元；恒騰（0136）平開，報3.85元。

華潤置地（1109）高開1.45%，報28元；中期業績股東應佔溢利131.25億元人民幣，按年上升15.41%。

國際油價連升三日，「三桶油」中海油（0883）跌0.13%，中石油（0857）則升0.64%，中石化（0386）升0.28%。