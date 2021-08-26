騰訊3億元回購能護價？　沈大師：此舉非無敵　股價視乎內地政策

內地對科技行業監管漸嚴，一眾科技股飽受壓力，其中「股王」騰訊（0700）股價近乎被腰斬，半年內從高位773.9元下跌至469元，跌近四成。市盈率亦跌至23倍，位於歷史低點。不過在公布第二季業績後，騰訊連續4日回購，為2019年10月以來首次。雖則只是區區77.3萬股，涉及金額不足3億元，但是股價喘定之餘，更隨整體大市氣氛好轉，出現一波小反彈，股價由8月18日的436.2元，短短數日內累升8.16%。那麼本輪回購是否可讓騰訊擺脫頹勢，讓投資者再現笑顏？有沈大師之稱的訊匯證券行政總裁沈振盈則指出，只要內地再無收緊監管，股王仍有望重上500元大關。



騰訊本輪回購，是在8月18日公布第二季績後翌日啟動。從8月19日起，連續四日回購，總耗資2.9億元，合共77.3萬股。

由於2018和2019年時，分別回購約300萬股行動而言，今次回購數量暫時有所不及，且騰訊單日成交金額數十億元，甚至高達上百億元。合共2.9億元回購金額，就顯得非常少了。

再翻查資料，發現騰訊不時進行回購。從2005年11月28日至2014年4月8日期間，累計斥資43.4億元進行回購。其中2005年11月24日，即上市第二年便進行首次回購，一直到持續2006年2月份。

回購之餘，適逢公司多次交出亮麗業績，環球央行連番放水等利好因素，推動股價長驅直上，由2014年4月8日收市價95.54元，飆升至2018年1月29日收市價466.92元，累升3.89倍。

騰訊上市多年股價變幅，圖中藍色點為公司進行回購的時間點。（彭博截圖）

回購結束後3個月表現令人關注

再細看，2018年及2019年兩次回購期內，騰訊股價表現未見太突出，但回購結束後的3個月，卻出現明顯升幅。

2018年，騰訊從9月7日至10月12日連續進行了11個交易日的回購，合共回購284.8萬股，而2018年9月7日騰訊當日股價僅僅升0.7%，翌日跌1%，一個月跌5.6%，整個回購累跌近9%，但回購企結束後的三個月整體微升4.6%。

2019年二季度財報公布後，業績不及市場預期，騰訊股價呈現下行的走勢，僅一個月，股價便從從372.4元最低跌至312.2元，累計跌幅逾13%。

股價低迷多日後，騰訊便於8月28日出資回購，直至2019年10月11日，累計回購348.67萬股，回購均價332.9元，累計耗資11.61億元。騰訊回購當日跌2.2%，翌日升近0.4%，一個月計升約3.5%，而整個回購期，騰訊只升1.8%，而未來三月整體累升23%。

南非電商巨頭Naspers是騰訊大股東。（資料圖片）

大股東減持在高位

雖然公司相當積極進行回購，但是騰訊大股東Naspers卻在3年內，兩度在高位大手減持。2018年3月22日，騰訊大股東Naspers曾經以每股405元減持近1.9億股騰訊，較當年股價折讓7%，隨後一個月，騰訊股價由434.72元跌至395.52元，累挫逾9%。

2021年4月7日，Naspers旗下上市公司Prosus以每股575元至595元減持騰訊股份，較當時股價折讓5.5%至8.7%，料涉資1,100億元。隨後一個月，騰訊股價由627.9元跌至598.4元，累挫近5%。

沈振盈認為，騰訊股價有底部支撐，再加上早前業績不俗，現時估值合理，假如內地監管沒有進一步收緊，有望上升到500元大關。（余俊亮攝／資料圖片）

沈大師：騰訊高看至500元

回購行動，對騰訊股價可以產生多大作用？有分析師就指，公司回購不能推動股價上升。

人稱「沈大師」沈振盈表示，公司回購可能是出於公司管理層認為現時公司估值偏低，從而進行回購。但騰訊此輪回購金額目前僅僅2.9億元，對於市值數萬億元的公司，根本屬微不足道，並不能直接推動股價上升。另外，回購亦不是無敵，好多公司回購後，股價反而大跌。

不過，沈振盈又指，騰訊股價有底部支撐，再加上早前業績不俗，現時估值合理，假如內地監管沒有進一步收緊，有望上升到500元大關。