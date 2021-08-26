傳許家印帶隊　中國恒大部分員工回廣州辦公　發言人：消息不實

據內地傳媒報道，中國恒大（3333）正計劃將一部分職能部門和僱員從深圳遷回廣州，相關準備工作已經啟動，涉及遷回人員的名單已於昨日（25日）從各部門上報到集團，惟恒大發言人隨即回應，稱相關消息不實。

據第一財經報道，此次遷回廣州的團隊，是以董事局主席許家印為中心的部分職能部門，主要涉及資金財務口、投資口、工程口以及需要隨時服務於董事局的相關部門和人員，此番搬遷暫不涉及註冊地的變更，恒大大本營仍在深圳，惟消息稱，目前該方案暫未最終確定，仍存一定變數。

知情人士透露，恒大高層和一些核心部門搬到廣州辦公，主要是考慮到未來一段時間裏，方便與廣東省相關部門的工作對接，「畢竟現在一些工作人員每天都需要往廣州國資部門跑」。

此前，關於廣東國資將出手援助恒大的消息已廣泛流傳，截至目前，還未有具體訊息坐實。有消息稱，以廣州城投、越秀等為代表的國資已經開始接手恒大的一些項目，比如恒大位於廣州番禺的大球場以及配套公寓已作價賣給了廣州城投。另有有傳越秀已出手接盤了恒大位於香港的總部大樓。

恒大內部管理和資金安排上，也啟動一些調整，比如所獲得資金開始優先安排到工程口，支付工程款，推動全國範圍內的停工項目復工復產，加速商品房的開發和交付。