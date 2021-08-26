小米績後優預期　股價回落風險回報比吸引　一文睇清大行最新觀點

小米（1810）中期業績出爐！集團的手機銷售成績即為市場焦點，全因雷軍早前揚言要在3年內成為全球手機份額第一。小米集團表示，根據Canalys數據，今年次季小米的全球智能手機出貨量排名首次晉升第二位，市佔率達到16.7%，距離雷軍目標只差一名！多間大行隨即發報告表示，小米全球手機市佔率有望登頂！



花旗：小米有望達全年目標手機出貨量達約2億部

花旗發表研究報告表示，將繼續看好小米，由於其產品戰略和業務模式在手機市場上逐步趨向成熟，隨著線下渠道的打造和海外擴張，認為小米在全球手榣市佔率有望提升。該行又預計，小米手機出貨在未來第三季仍將受到零組件短缺的影響，但仍有望完成全年目標手機出貨量達約2億部。

此外，該行預料小米於2020至2023財年度盈利複合年增速30%，風險回報比具吸引力，因此維持其「買入」評級，目標價35元。

花旗認為，小米有望達全年目標手機出貨量達約2億部。（資料圖片）

大和：小米基本有韌力 股價回落風險回報比吸引

大和發表報告表示，小米業績超出預期，因其促銷季的硬體毛利超出該行預測，同時錄得投資收益。該行認為，小米提高市佔率的戰略實施情況良好，在中國監管整頓政策下，公司基本面仍有韌性，股價近期回撤後，風險回報比愈來愈具吸引力。

因此，該行將小米的評級由「持有」上調為「優於大市」，目標價維持28元。

中金：給予小米目標價34元

另外，中金亦發報告指，小米次季度盈利超預期，這要歸功於產品組合改善推動手機業務毛利超預期。隨著線上和線下渠道的逐步搭建，看好其實現高端戰略的能力，更預料不遠的將來，小米的手機出貨量有望問鼎全球第一。

該行維持其「跑贏行業」評級和34元的目標價。

小米次季純利增87%

小米（1810）公佈，截至今年6月底止次季業績，期內經調整淨利為63.215億元（人民幣，下同），按年增長87.4%，勝於市場預期的54.98億元；公司擁有人應佔溢利為82.68億元，按年上升83.8%。每股盈利0.32元。

期內收入為877.89億元，按年增長64%；毛利為151.48億元，按年增長96.7%。

小米今早先高開，其後倒跌逾2%，截至11時06分，現造價24.75元，仍跌2.4%，成交金額達29.76億元。