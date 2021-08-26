科技股突洗頹風　惟料恒指26100阻力大　保守或吼呢類股｜許繹彬

隨著港股上周五做出24581的今年低位後，大市踏入本周有喘定之感，除卻因為國內監管措施「暫告一段落」外，亦受惠於市場上突然傳出中美金融戰會「有偈傾」；而有「女股神」之稱的Cathie Wood，本來較早前幾乎將手頭上的中概股清空，但近日則突然在美股市場上，吸納超過16.48萬股京東股份，突然再次睇好中概股。

從上述兩件事件來看，均令在美上市積弱已久的中概股作出報復式反彈，尤以重災區的電商股及教育股升幅最為顯著。消息除帶動了中概股反彈外，納指更因短期不利消息消除，升穿15000水平，創下歷史新高。

科技股走勢突然一洗頹風，在港反映科技表現的恆生科技股指數，日前亦作出報復式反彈。連日在監管風暴中「捱打」的股王騰訊（0700）及股民新寵美團（3690）亦見有回升跡象；但筆者認為，港股之所以作出反彈，相信是因為現階段暫未有任何利淡消息出現，而且納指終於創新高，帶動久沉的科技板塊止跌回升，令美股及港股暫是放低疑慮，可算是「鬆一口氣」，亦驅動北水大舉掃入跌至低殘的科技股。

然而，大市由低位反彈一千多點至25900時，沽盤頓時湧現，可見投資者信心仍未恢復，一有風吹草動，便立即沽貨為上；加上成交在跌市中曾錄得逾2,000億，但反彈市成交則維持在1,600億左右，可見投資者對大市的走向仍有戒心；因此，除非大市能在大成交下升穿26100水平，否則港股在反彈後只會見拉鋸或沉悶的局面。另外，筆者相信科技股仍會主導未來港股走勢，但投資者必須要有心理準備，炒買此類股份可能需要先服「暈浪丸」，因為可能分分鐘會出現單日轉向的格局。

疫情方面，本港疫苗接種率有顯著上升，加上本土病例零確診，可見本港防疫措施有效；儘管仍聞有變種病毒個案，但未見嚴重，如情況能持續，建議考慮吸納收租類股份，如論坐享高消費商舖的收租股，九龍倉置業（1997）絕對是當中的代表，股價有望能聖誕前有所突破。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗