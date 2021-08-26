新債王岡拉克：待刺激盛宴結束　美國經濟將一片狼藉

據《新浪財經》報道，DoubleLine創辦人兼行政總裁、有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）在8月23日的一次採訪中表示，經濟刺激計劃和美聯儲的低利率「就像一個裝滿了100度烈性酒的非常深的Petrus酒杯」，「一旦派對結束，宿醉將以經濟增長急劇下降的形式出現。」

他解釋說，由於政府的干預，美國的經濟前景「很難預測」。

岡拉克說：「就像推着水牀一樣。當你推水牀的一邊時，另一邊就會上升，奇怪的事情就會發生，你真的無法將它與你不在水牀上推的時間段相比較。很難判斷將會發生什麼。」

在美國，GDP已經從疫情的低谷中恢復，與2019年第四季度相比基本持平，儘管就業崗位與2020年2月相比仍減少了580萬個。與此同時，最新的JOLTS報告顯示，美國的職位空缺數達到1,010萬。

稱政府補助令企業難持到工人

岡拉克說：「無論你去哪裏，幾乎無論你問什麼職業，他們都說很難找到工人。好了，不奇怪。人們不工作也能賺更多或相同數量的錢，而政府正繼續提供支持。」

岡拉克認為，當刺激計劃最終結束，或者當暫停驅逐房客的禁令解除時，「將會產生巨大的經濟破壞」，會出現「各種各樣的後果」，包括租金「大幅上漲」。

岡拉克說：「官員們抓着老虎的尾巴，目前他們還沒有被老虎抓傷或撕咬。但如果你放開老虎的尾巴，你很可能會被咬傷。這就是將要發生的事情。」

他還強調，美國GDP（其中70%是消費）的反彈是由刺激計劃推動的。「隨着經濟在GDP基礎上反彈，貿易赤字也大幅增加。貿易赤字的增加佔了GDP的好幾個百分點——這並不是真正的GDP。」

岡拉克認為，消費「並不是真正的經濟」，相反，經濟與生產有關。

他說：「當你用刺激資金購買亞洲生產的商品時，它顯示為GDP，但實際上是亞洲的GDP，是美國的消費。經濟並沒有那麼強勁，工作崗位減少了500萬個。從數學上講，它在生產力方程中是正確的，但這是中國的生產力。」

這位「新債王」還提到了痛苦指數（Misery Index），這是一個經濟指標，反映的是CPI和失業率的總和，現在已經回到了兩位數。美國痛苦指數目前為10.77，低於上月的11.29。

岡拉克說：「也許消費者感受到了通貨膨脹。我認為人們開始意識到通脹的存在。如果你問人們經濟中最讓你擔心的是什麼，絕大多數人都會回答通脹，因為人們會在加油站和超市看到它。只要刺激措施還在實施，我認為食品價格上漲就會持續下去。」