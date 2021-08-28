【星之谷】花紅計法大解構！銀行按揭借盡有方法

初哥買樓申請高成數按揭，左計右計個人入息，很多時候只計算月薪，漏計了花紅亦屬於入息之列；有些則知道花紅計算在入息之內，但擔憂轉工會影響計法。其實銀行及按揭保險公司計算花紅方式比較巧妙。



一般打工仔入息通常分為底薪、佣金及花紅。申請8成或以下按揭，上述入息都可計算在內，但亦有一定限制，可計算的上限與本文後述的相同。如申請超過8成按揭的話，佣金並不計算作入息， 但有些個案，花紅卻可包括在內，準買家宜準備2成首期或加擔保人作後備方案。

假設員工A在一間公司工作兩年以上，每年都有豐厚花紅，理論上花紅可以計作入息，供款與入息比率（Debt Servicing Ratio，DSR）更為鬆動，借到更多按揭貸款；甚至首期足夠的話，可以選擇入場費較高、生活空間更大的物業。

然而，已經跳槽至新公司的話，舊公司花紅就不能計算在入息之內，申請高成數按揭時只能計算新工作的底薪及花紅。

這裏談一談花紅計算方法的兩個迷思：

一、按揭保險公司會接納花紅作為入息，但以兩年花紅平均數作基準，準業主可以在糧單或銀行過數紀錄上查閱。舉例，兩年花紅分別為4萬港元及8萬港元，則每月入息增加5,000港元；

二、如果花紅一年有、一年無，都可以計算兩年平均數，不過上限為月薪3倍。舉例，如果月薪4萬港元，過去兩年只得第二年有花紅（36萬港元），若第二年花紅總額為36萬港元，由於第一年為零，表面上兩年間平均月入增加1.5萬港元，不過按花紅上限（3期月薪），最多只可以計算12萬港元（月薪4萬港元乘3），再除24個月，即每月多5,000港元。

另一個例子，如果員工B在一間公司任職兩年，每年均獲發花紅；新工作剛做滿一年亦獲發花紅。遺憾地，買樓申請高成數按揭時，銀行只計算新工作的花紅，上限同為月薪3倍。

總括來說，初哥第一次買樓，擔心轉工會否影響按揭申請，其中一個考慮點是花紅。如果沒有花紅，令入息未能符合DSR要求，便要考慮留在現有崗位，直至買樓完成為止。

除了花紅，有初哥擔心轉新工後，申請高成數按揭難度大增。其實轉工只要無縫銜接、薪酬沒有異常大幅提高、新工作已經發放第一期薪酬，並有銀行過數紀錄，申請9成按揭不會有問題。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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