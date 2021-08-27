美股｜三大指數齊跌　美「一蚊店」股價跌12%　觀望央行年會

美股三大股指下跌，其中道指收跌192點。周四公佈新增失業數據及第二季經濟增長皆差過預期，美媒CNBC分析指投資者等待週五美聯儲年會公佈撤回貨幣刺激計劃的更多細節；而阿富汗爆炸事態發展也增加了避險情緒。



美股收市，標普 500 指數下跌 26點或0.58%至 4,470點。納指下跌96點或 0.64%至 14,945.81。道指收跌192點或0.54%至35,213.12。

納指成分股中，美國「一蚊店」之稱的美元樹商店（DLTR）大跌12%，軟件公司Autodesk（ADSK） 跌9.3% ，而盤中大跌4%的服飾股Gap（GPS） 市後倒升8% ，因公佈季度股息大幅高於預期。

能源股普遍跌，響尾蛇能源（FANG）和西方石油（OXY）跌逾 2.5%，阿帕契（APA）下跌 2.43%，哈里伯頓下跌 2%。

旅游概念股份下跌，皇家加勒比郵輪（RCL）跌 3.13%，嘉年華（CCL） 和挪威郵輪下跌約2.7%。航空公司普遍跌超過 1%。 飛機製造商波音（BA）跌2%。

美國勞工部周四公佈每周首次申請失業救濟人數為 353,000 人，高於預期，也略高於前一周的 349,000 人。

美國商務部周四公佈第二季度經濟增長總計 6.6%，略高於此前報告的 6.5% 年增長率，但略低於道瓊斯預期的 6.7%。

備受期待的美聯儲傑克遜霍爾研討會將於今年周五舉行，許多央行發言人將從周四開始向媒體發表講話，提供有關縮減美聯儲每月債券購買計劃的最新消息。達拉斯聯儲行長卡普蘭稱美聯儲明年加息是合適的，應提前縮減買債帶來靈活性。堪薩斯城聯儲主席埃斯特喬治對 CNBC 表示，美聯儲縮減買債是適當的，但她沒有具體說明她認為應該何時開始。