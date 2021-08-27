iPhone 13發布在即　富士康9月底前要再招聘20萬工人

由於iPhone 13發布在即，富士康鄭州工廠副總經理王雪日前表示，在9月底之前，富士康需要額外招聘20萬工人才能滿足生產需求。

據《南華早報》8月26日報道，王雪在接受採訪時稱，獲得更多人力，一直是富士康鄭州工廠的「最大瓶頸」。該工廠可容納多達35萬名組裝工人，每天可生產高達50萬部智能手機。

通常，蘋果在每年的9月份舉行秋季新品發布會，發布新一代iPhone手機。8月16日當周，美國投資銀行Wedbush Securities預計，2021年蘋果將於9月的第三周發布iPhone 13。

為此，富士康在9月底之前還需要額外20萬名工人。王雪表示，以目前的招聘速度，他有信心完成人員配備目標。除了引入了新的快速招聘機制，富士康的招聘計劃還得到了地方政府的支持。此外，富士康還在現場進行新冠肺炎（COVID-19）檢測，以確保人身安全。

其實，富士康很早就在為iPhone 13量產做準備。2021年5月有報道稱，為了迎接iPhone 13量產，富士康鄭州工廠在一個月的時間內已經三次提高新入職員工的獎金。

當時，據富士康鄭州工廠「數碼產品事業群」（iDPBG）的招聘訊息顯示，如果生產線上的新員工工作滿90天，並至少在崗55天，他們將獲得7,500元人民幣的獎金。

iDPBG部門主要負責生產iPhone。這一數額高於4月26日提供的6,500元獎金和4月15日提供的6,000元獎金，相當於3月底提供的3,500元獎金的兩倍多。

而iDPBG最新的招聘廣告顯示，每名新員工在生產線工作90天后，將獲得2,000元的交通費補貼和8,500元至9,500元的簽約獎金。那些推薦新員工的人還將獲得1,200元的獎金，使現金獎勵總額達到1.27萬元。