全球央行年會在即　港股三大指數齊低開　平保績後揚1%｜持續更新

全球股市聚焦聯儲局主席鮑威爾今晚將在Jackson Hole全球央行年會上發言，會否就「收水」作最新表態。美匯指數終止四連跌，重上93關鍵位，美國十年期國債息率報1.34%，隔晚美股三大指數齊向下，道指收市跌192點或0.54%，報35213點；標指跌26點或0.58%，報4470點；納指跌96點或0.64%，報14945點。



港股昨日成交縮至本周低，僅1385億元，恒生指數行一步退百步，十天線（25605）得以復失，收報25415點，今早「黑期」跌約35點在25340點附近，恒指會否下試25000點？另港股焦點亦落在六藍籌放榜，包括建行（0939）、工行（1398）、交行（3328）、中信（0267）、中石化（0386）及比亞迪（1211）。



【09:20】恒生指數低開78點

恒生指數低開78點或0.31%，報25337點。恒生科指低開不足1點，報6336點。恒生國指開報8922點，跌15點或0.17%。大市暫成交額25.28億元。

騰訊（0700）微跌0.6%，報469元；阿里巴巴（9988）跌0.9%，報160.7元；美團（3690）平開，報226.8元；京東（9618）則升0.8%，報299元；小米（1810）平開，報24.45元。

外電據REDD引述知情人士稱，中央要求廣東省官員通過「市場化」方式處理中國恒大（3333）債務問題，同時強調要維持恒大房地產項目的穩定運營；其股價今早開升0.7%，報4.26元；恒大物業（6666）則跌0.7%，報5.76元；恒大汽車（0708）微跌1%，報5.13元；恒騰（0136）平開，報3.66元。

中石油（0857）業績後開跌0.6%，報3.12元；中期盈利530.37億元人民幣，每股派中期息0.1304元人民幣。

平保（2318）績後高開1.05%，報62.65元；友邦（1299）則跌0.7%，報93.3元；港交所（0388）開呎1.03%，報481.8元。