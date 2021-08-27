港股半日漲130點　內房、汽車股跑出　潤地飆6%冠藍籌｜持續更新

全球股市聚焦聯儲局主席鮑威爾今晚將在Jackson Hole全球央行年會上發言，會否就「收水」作最新表態。美匯指數終止四連跌，重上93關鍵位，美國十年期國債息率報1.34%，隔晚美股三大指數齊向下，道指收市跌192點或0.54%，報35213點；標指跌26點或0.58%，報4470點；納指跌96點或0.64%，報14945點。



港股昨日成交縮至本周低，僅1385億元，恒生指數行一步退百步，十天線（25605）得以復失，收報25415點，今早「黑期」跌約35點在25340點附近，恒指會否下試25000點？另港股焦點亦落在六藍籌放榜，包括建行（0939）、工行（1398）、交行（3328）、中信（0267）、中石化（0386）及比亞迪（1211）。



【12:25】內房、汽車股跑出

港股先低後高，最高曾升225點，見25641點為半日高，重上10天線（約25535）後升幅收窄至100點內。恒指中午收報25546點，升130點或0.5%。科指半日升1.1%，報6403點。國企指數報9025點，升88點或1%。大市半日成交額674.49億元。

內房股反彈，華潤置地（1109）績後大升6%，中午收報29.1元，為半日升幅最大藍籌。

科技股靠穩，騰訊（0700）半日升0.7%，中午收報475元；美團（3690）漲2.12%，收報231.6元；阿里巴巴（9988）則跌0.9%，收報160.7元；小米（1810）上揚2.05%，收報24.95元；京東（9618）漲2.5%，收報304元。

汽車股造好，比亞迪（1211）半日揚2.4%，中午收報262.6元，成交額達8.62億元。吉利（0175）升3%，收報25.9元；長汽（2333）飆6.08%，收報34元；廣汽（2238）亦漲4.22%，收報7.65元。

恒大汽車（0708）半日爆升24.3%，中午收報6.44元。

【11:22】內房股跑出

恒指升幅大幅收窄不足百點，現報25505點，升89點或0.35%。

內房股造好，潤地（1109） 現升5.6%，最新報29元，暫為表現最佳藍籌；另外碧桂園（2007） 現升1.3%，最新報8.44元；中國海外（0688）現升0.68%，報17.68元。

【10:46】恒大汽車大漲34%

恒大汽車（0708）大漲34%，現報6.95元，成交額2.31億元；此前中策中期業績報告指考慮出售該股部份或全部股份。

【10:29】比亞迪績前漲3%

港股曾飆逾226點，現升207點或0.82%，報25623點；科指亦漲112點或1.78%，報6449點；恒生國指報9065點，升128點或1.44%。

汽車股反彈，比亞迪（1211）績前一度飆3.5%，高見265.4元，最新報264.2元，升3.04%，成交額達5.91億元。吉利（0175）上升4%，報26.15元；長汽（2333）亦飆5.15%，報33.7元；廣汽（2238）曾飆7.6%，見7.9元，新造價7.8元，仍漲6.3%，成交額3.57億元。

平保（2318）揚2.7%，報63.7元。

【10:08】恒指倒升逾百點

恒指倒升逾百點，最新報25551點，升136點或0.54%；恒生科指報6437點，升100點或1.59%。大市成交額暫為314.99億元。

【10:02】恒大汽車飆逾兩成

恒大汽車（0708）谷底急反彈20.8%，報6.26元，成交額達1.21億元。

恒大（3333）亦揚4.3%，報4.41元；恒大物業（6666）轉升4.7%，報6.07元；恒騰（0136）漲6.8%，報3.91元。

【09:47】比亞迪績前微跌0.3%

恒指轉升10點或0.04%，報25426點；科指亦倒升36點或0.57%，報6373點；國指報8970點，上升32點或0.37%。

騰訊（0700）倒升1%，報476.4元；美團（3690）亦轉升0.4%，報227.6元；小米（1810）上揚1.84%，報24.9元；京東（9618）升1.2%，報300.2元。

藥明生物（2269）續插2.8%，報113.6元。

申洲（2313）持續下降，現造價155元，仍跌4.4%。

平保（2318）升1.5%，報62.9元。

比亞迪（1211）績前微跌0.3%，報255.6元。

創科（0669）漲2.9%，報169.4元。

香港科技探索（1137）績後大漲5.7%，報9.68元；電視廣播（0511）亦漲2.27%，報6.75元。

【09:20】恒生指數低開78點

恒生指數低開78點或0.31%，報25337點。恒生科指低開不足1點，報6336點。恒生國指開報8922點，跌15點或0.17%。大市暫成交額25.28億元。

騰訊（0700）微跌0.6%，報469元；阿里巴巴（9988）跌0.9%，報160.7元；美團（3690）平開，報226.8元；京東（9618）則升0.8%，報299元；小米（1810）平開，報24.45元。

外電據REDD引述知情人士稱，中央要求廣東省官員通過「市場化」方式處理中國恒大（3333）債務問題，同時強調要維持恒大房地產項目的穩定運營；其股價今早開升0.7%，報4.26元；恒大物業（6666）則跌0.7%，報5.76元；恒大汽車（0708）微跌1%，報5.13元；恒騰（0136）平開，報3.66元。

中石油（0857）業績後開跌0.6%，報3.12元；中期盈利530.37億元人民幣，每股派中期息0.1304元人民幣。

平保（2318）績後高開1.05%，報62.65元；友邦（1299）則跌0.7%，報93.3元；港交所（0388）開呎1.03%，報481.8元。