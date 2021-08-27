鮑威爾今晚年會講話成焦點　恒指謀定而後動二萬五整固｜港股部署

全球央行年會(Jackson Hole)今晚舉行前，亞洲及歐美股市普遍向下，其中港股及內地上證指數上日齊挫1.1%，為區內跌幅較大指數；美股三大指數全線近低位收市。值得留意的是，上日恒指跌近300點收市，成交金額1385億元，按日減少約15%，是上周三(18日)以來最低成交；不過相比起上周五(20日)跌市日、恒指刷年內新低位24849點時所錄得的2000億成交，可以顯示沽貨力量開始收歛；加上投資者在Jackson Hole年會前，料傾向謀定而後動，恒指今有望在二萬五水平整固。

普徠仕首席美國經濟學家預期，鮑威爾本周不會有任何具體承諾。（新華社）

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）今晚於全球央行年會發表重要演講，投資市場密切注視他會否預告收水。普徠仕首席美國經濟學家Alan Levenson認為，鮑威爾本周不會有任何具體承諾，最快也要到9月22日的議息會議，才會就改變資產購買規模作「提前通知」。

不過，聯儲局數位立場鷹派的官員，則提倡開始縮減買債，理據在於現在Delta病毒疫情嚴重，但尚未看到對經濟的影響。

港匯已經見跌至7.7879，創一年半低位（資料圖片）

美股融資餘額與股市脫節 或為轉弱訊號

隔晚美股三大指數高位回吐0.5%-0.6%，當中道指跌192點，並貼近日內低位收市。回落原因一來是今晚的年會，市場傾向先沽貨離場觀望；二來是一如上日所指，美股近期雖說屢創新高，不過動力有所轉弱，特別是市場關注現時融資餘額（margin debt）和美股表現脫節，並未有跟隨美股指數創新高，反而由最高位減少，這可能是美股即將走弱的訊號。

參考美銀技術研究報告，該行指出，投資者最近一直在降低槓桿，減低風險敞口，並引用數據顯示，自1928年以來，融資餘額確認達到頂峰後，標普500指數有71%的機率下跌。

投資者宜警惕若美股出現高位回落，加上近期在美國有機會縮減買債規模收水的宏觀背景之下，對本港金融市場會帶來下行壓力，資金流向方面港匯亦已經見跌至7.7879的一年半低位。