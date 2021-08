橋水：美國經濟帶動聯儲局提前「收水」及加息

Jackson Hole全球央行年會即將於美國時間周五(27日)上午10時舉行,眾人聚焦在聯儲局主席鮑威爾發表講話。全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)聯席投資總監Greg Jensen表示,聯儲局或會比預期提早「收水」,啟動減少買債的步伐,並且提前加息時間。

Jensen周四(26日)接受外電訪問時稱,美國目前經濟狀況推動聯儲局行動,如通脹率持續上升已超出儲局預期,因此當局可能不得不採取行動。

Jensen又指,在這美國強勁增長的背景下,儲局實施的量化寬鬆措施對投資者來說是有利的,因此橋水增持一些坐擁巨額現金的大企業股票。根據本月較早前發布的13F文件中,橋水次季增持可口可樂(美:KO)、沃爾瑪(美:WMT)和強生(美:JNJ)等股票。

「你現在可以接受的最大套利,就是決策者給你的東西。」 Jensen說。 「相對於名義GDP的高增長,聯儲局給的利率之低令人難以置信。」("The biggest arbitrage you can take in the world right now is take what the policy makers are giving you,"Jensen said. “They’re giving you incredibly low interest rates relative to high nominal GDP growth.”)