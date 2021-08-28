港股死亡交叉再現　憂美國年內收水　專家：等跌定先好入市

港股上周刷新年內低位後，本周終出現技術性反彈，恒指全周回升558點或2.3%。不過，專家提醒不宜對後市過於樂觀，主因聯儲局有機會於年內縮減買債計劃，成為大市一大困擾。全球最大對沖基金橋水更警告，聯儲局收緊貨幣政策的速度料超越市場預期。一旦美國收水，將觸發資金流出港股市場，恒指難進一步反彈。

本周現死亡交叉後 恒指三連跌

技術走勢上，恒指再現死亡交叉，周二（24日）50天綫（當時處於27202點）跌穿250天綫（即牛熊分界綫、處於27288點）後，恒指連跌三日，累計跌320點，跌幅不算太多，不過恒指周五高開低收，明顯受制十天線（25532點），無力重上。

美聯儲主席鮑威爾會否預告提早收水成本周市場焦點。（新華社）

Jackson Hole會議前 全球最大對沖基金料聯儲加快收水

在全球央行年會（Jackson Hole）揭幕，聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）發表重要講話前，全球最大對沖基金橋水的聯席首席投資官Greg Jensen指出，美國聯儲局縮減買債幅度可能比市場預期更大，提高利率的速度也會更快。他相信經濟數據將會推動聯儲局行動，通脹肯定遠高於儲局的目標，認為如果他們不採取行動，通脹將繼續加速。

京華山一研究部主管彭偉新接受訪問時表示，市場現時最關注的問題，就是聯儲局有機會在今年內縮減買債規模。不論最終時間是在第三季或是第四季，只要美國收緊流動性，仍會造成資金自港股市場流出。

橋水達利歐被稱為美國對沖基金之父。（路透社）

對於港股再現死亡交叉，他認為港股跌勢已成，並指出早於今年5月份，港股已經出垷了第一個死亡交叉，當時20天線跌穿100天線，已經預示恒指跌浪。

他預期若果市場逐步接受美聯儲將縮減買債的時間表，認為不算是加快收水，恒指才會有望於24500點初步獲得承接。

下周二中國公布PMI 憧憬人行「放水」

對於下周二（31日）中國將會公布8月製造業PMI 數據。現時市場預期會進一步跌至50.1，將會是連續五個月下跌。彭偉新指出，一旦經濟數據較市場預期差，有機會憧憬人行放寬貨幣政策「放水」。

雖然港股8月業績期，市場上不乏業績優預期的股份，例如創科實業（0669）及聯想（0992）等，聯想首季度多賺逾1倍，創集團史上最佳季績。不過，彭偉新認為，現時市況不就，投資者對資金流動性收緊的憂慮，超越個股的基本因素，認為在大市向下的趨勢下，績優股亦會一同受壓。

彭偉新認為中移動回A 消息，反而不利港股股價（資料圖片）

彭偉新：中移回A 反不利港股股價

他建議投資者，即使有心低位買貨，亦不宜急於入市，應「等跌定先好入市」。對於散戶喜愛的高息電訊股中移動（0941），管理層指下半年全力推進回A股上市 （回A）計劃，能否支持股價造好，是否值得趁股份績後回調時買入。他指出回A能夠有助股價，其實屬市場誤解，因為當股份正式掛牌A股上市，會削弱內地投資者到港股買入該股的誘因。

事實上，另一間中資電訊股中電信（0762），在本月20日回到A股市場掛牌，股價在上周當周五日累計挫逾10%。