港股喘定全周升558點　科指結束連跌五周　Cathie Wood重新掃貨

港股上周跌勢喘定，市場觀望聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會（Jackson Hole）的講話，加上未再有監管消息出台，恒指全周回升558點或約2.3%，報25407點。不過，北水仍然流出港股，淨流走近48億元，好消息是，金額較再上一周的淨流走180億元為少。



恒生科指連跌五周後終見反彈，全周升7.3%，報6322點。恒生科指回升由京東系業績佳而帶動。京東（9618）中期業績勝預期，京東上周累升26.3%，報304.8元。

京東截至今年6月底的第二季度，京東淨收入按年升26%至2,538億元（人民幣‧下同），非美國通用會計準則（Non-GAAP）純利46億元，按年雖跌22%，仍勝預期。再者，有「科技股女股神」之稱的著名基金經理Cathie Wood旗下Ark Investment再度買入京東集團近22.4萬股京東ADS，總值近1.2億元。

恒生科指連跌五周後終見反彈，全周升7.3%，京東因績佳而大彈26.3%。（資料來源：彭博）

金山軟件盈利跌逾九成 股價創逾一年低

另外，在銷售醫藥和健康產品所得增長帶動下，京東健康（6618）上半年收入增長55.4%至136.4億元，期內虧損則收窄91.5%至4.5億元，非國際財務報告準則盈利6.7億元，按年升79.9%。京東健康全周累升20.5%，報70元。

金山軟件（3888）上半年純利按年大跌98.2%至1.7億元，公司首席財務官吳育強解釋，原計劃在5月份發行的新遊戲《劍網3》懷舊版因未能如期取得版號，因此對期內收入產生較大影響，下半年遊戲收入將取決於該遊戲能否獲發版號。金山軟件績後股價大跌18%，報29元，創逾一年新低。

（資料來源：彭博）

美團績前走高 申洲營運受疫情打擊

至於美團（3690）則為上周內表現最佳藍籌，累升16.3%，報225元。公司將於下周一（30日）公布業績。而阿里健康（0241）低位反彈13.1%，報11.28元。騰訊（0700）由8月19日開始回購至24日，股價亦升9.6%，報466.4元。

申洲（2313）上半年銷售額達約113.7億元，按年上升約11.1%，淨利潤約為22.3億元，按年下降約11.4%。瑞信指，申洲上半年收入表現遜預期，主要由於柬埔寨的生產暫停，而員工福利提高及加薪20%至30%、匯兑損失6,000萬元人民幣，及政府激勵措施減少，令盈利受壓，不過認為公司具優秀執行力，屬穩固長遠投資，由「跑贏大市」降至「中性」，目標價下調至167港元。