建行半年多賺11%　不良貸款率下降至1.53%

建設銀行（0939）公布截至今年6月底止中期業績，歸屬股東淨利潤為1,533億元（人民幣‧下同），按年增加11.39%，不派息。

該行指出期內利息淨收入為2,960.9億元，增幅為5.18%。淨利差及淨利息收益率分別為1.95厘及2.13厘，收窄9個基點及7個基點。

該行又指出，發放貸款及墊款總額為17.49萬億元，較去年底增加7.78%或1.26萬億元，存款總額為22.32萬億元，較去年底增加8.26%或1.7萬億元。

手續費及佣金淨收入為694.38億元，增長6.82%。

資產質素方面，該行指出截至今年6月底，不良貸款率為1.53%，較去年底下跌0.03個百分點，不良貸款餘額為2,769.81億元，較去年底增加162.52億元。關注類貸款佔比為2.8%，下跌0.15個百分點。撥備覆蓋率為222.39%，提高8.8個百分點，損失準備對貸款總額比率為3.41%，增幅為0.08個百分點。

公司指出，截至今年6月底以攤餘成本計量的貸款及墊款損失準備為6,151.41億元。

該行又指出，截至今年6月底，核心一級資本充足率為13.23%，較去年底下跌0.39個百分點；一級資本充足率為13.8%，下跌0.42個百分點，資本充足率為16.58%，下跌0.48個百分點。