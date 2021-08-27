聯儲局暗示年底開始縮買債　明言距加息尚遠　美三大指數皆上揚

Jackson Hole全球央行年會今日（27日）於美國舉行，今次可謂歷來市場人士最關注的一次，因市場人士希望從今年會議中，了解到聯儲局智會在何時問始「收水」。是次會議亦為投資者提供答案。聯儲局主席鮑威爾指出當局或於今年底開始縮減買債明，惟明言不會立刻加息，認為美國經濟重新處於全面就業前，仍有不少地方待恢復。

鮑威爾演說內容傳出後，市場未見有負反應，美國三大指數均上揚，道指最新報35386點，升173點，標普指數升23點，報4493點，納指報15027點，升81點。

鮑威爾於演說中指出，縮減買債並非直接反映出當地會何時加息，明言就加息問題當局會採取更嚴格考量。

過去聯儲局曾指出，考慮是否調整現行超寬鬆利息政策，繫於當地通脹水平及當地是否處於全民就業，在談及通脹情況時，鮑威爾指出通脹維持在2%水平附近，目前當地通脹是值得關注，但認為只屬短暫，並受多個因素影響，強調會密切關注。他又指出通脹目標已觸及，當地亦正向全民就業方向進發，因此聯儲局在今年7月舉行會議時，與會者認為在今年內縮減買債規模屬合適。

他又指出不會作出一個不合時宜的政策調整，否則會帶來損害；又指出長期失業會對勞工及當地生產力帶來持續損害。