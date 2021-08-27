GOGOX初步招股文件已上載　今年首4個月EBITDA虧損3951萬元人民幣

同城物流平台GOGOX母企58 Freight已遞交上市申請，並上載初步招股文件，指出在亞洲區內5個國家及地區，合共340個城市發開展業務。旗下有兩大品牌，分別為在內地營運的快狗打車，及在其他國家及地區運營的GOGOX。

公司於初步招股文件內指出，根據弗若斯特沙利文資料，以2020年交易總額計，為內地第二大線上同城物流平台，亦為香港市場領導者。

公司指出，截至今年4月底擁有2,480萬名註冊托運人，及450萬名註冊司機。2020年來自約320萬名托運人的2,710萬份批運訂單，在其平台上完成，產生交易總額為27億元（人民幣‧下同）。

去年虧損6.58億元人民幣

至於公司財務數據，在2018﹑2019年及2020年，分別錄得收入為4.53億元﹑5.48億元及5.3億元，經營虧損分別為9億元﹑4億元及1.85億元，權益持有人應佔虧損分別為10.7億元﹑1.83億元及6.58億元。

若以非國際財務報告準則，在2018﹑2019及2020年經調整淨虧損分別為7.84億元﹑3.96億元及1.85億元，經調整LBITDA則分別為7.62億元﹑3.59億元及1.47億元。

公司亦有提及今年首4個月財務數據，收入1.93億元，按年增長50.8%，毛利為6,864.3萬元，毛利率為35.5%，經營虧損為5,004萬元，權益持有人應佔虧損為2.52億元，增加54.6%。

若以非國際財務報告準則，今年首4個月，經調整淨虧損為5,178萬元，減少40.5%；經調整LBITDA為3,951.9萬元，減少47.9%。

6月時完成C輪融資

在初步招股書內，公司指出今年6月進行C輪融資，獲得6,320萬美元資金，有關投資者合共認購了2,700萬股C輪優先股。

公司又指出，今次招股獲得的資金，部份用於尋求戰略合作﹑投資及收購，亦會用於提升技術能力及研發能力，營運資金及一般用途。