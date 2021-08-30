恒指期結日升131點　美團績前升逾1% 　信義光能飆逾9%冠藍籌

鮑威爾上周五講話被視為「偏鴿」，指減債不等於加息，且未有實際加息時間表。美股當晚續向上，標指與納指分別升1.5%與2.8%，創下紀錄新高。



港股業績期接近尾聲，今日重磅業績為美團（3690），以及內銀股等，可留意股價表現。



【16:10】信義光能飆逾9%冠藍籌

恒指於期結日全日升131點或0.52%，報25539點；恒生科指升68點或1.09%，報6391點；恒生國指收報8995點，升38點或0.42%。大市成交額1,365.89億元。

個別科網平台股反彈，快手（2014）全日收升8.9%，收報77.8元；收市後公布中期業績的美團（3690）升1.5%，報228.4元；阿里巴巴（9988）收報158.2元，升1.5%；騰訊（0700）跌0.13%，收報465.8元。

藍籌股方面，平保（2318）全日跌2.6%，收報62.8元；友邦（1299）跌1.4%，收報93.9元。

信義光能（0968）全日飆9.4%，收報18.88元逾半年高。

體育用品股造好，非凡中國（8032）全日大漲12.08%，收報1.67元；李寧（2331）升3.2%，收報101.4元；安踏（2020）漲3%，收報158.8元；特步（1368）亦升0.63%，收報12.82元。

濠賭股造好，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升4%。

【15:57】恒指尾段再拉升逾百點

恒指尾段再拉升逾百點，最新報25522點。恒生科指亦升62點或1%，報6384點。

信義光能（0968）大漲近一成，高見19元，創30天高位，最新報18.88元，仍升9.4%，成交金額16.82億元。

【15:48】藍月亮急抽升近13%

藍月亮（6993）急抽升12.71%，報7.54元。

【15:26】中石化持續上揚 曾飆5.7%

中期業績虧轉盈的中石化（0386）午後持續上升，股價一度彈高5.7%，高見3.73元，現造3.72元，仍抽高5.4%，成交額達5.99億元。

中石油（0857）亦漲3.8%，報3.29元；中海油（0883）微升0.52%，報7.78元。

【14:56】電力股炒上 龍源電力績後爆升近15%

電力股炒上，龍源電力（0916）績後爆升近15%，高見16.28元，最新報16.16元，仍升14.1%；中國電力（2380）亦飆逾一成，報3.16元；中廣核新能源（1811）上揚8.9%，華潤電力（0836）漲7.6%，大唐新能源（1798）升6.1%，光大環境（0257）漲5.1%。

恒生指數升55點或0.22%，報25463元。

【14:21】日清績後炒上 曾抽升4.7%

日清（1475）業績後炒上，高見5.39元，抽升4.7%，現報5.29元，仍升2.7%。

【14:09】恒指午後25400點爭持

恒指午後25400點爭持，最新報25416點，微升9點或0.04%；恒生科指升23點或0.38%，報6346點。

比亞迪（1211）午後跌幅收窄，跌2%，報257.2元；吉利（0175）則升3.1%，報26.6元；長汽（2333）仍飆6.9%，報35.8元。

招行（3968）逆市跌4.9%，報62.9元。

快手（1024）維持升幅至逾7%，報76.8元。

【12:06】港股期結日半日升88點

港股期結日好淡爭持，恒指半日升88點或0.35%，中午收報25495點，大市成交額760.4億元。恒生科技指數微升0.8%，中午收報6370點。恒生國指收報8970點，升12點或0.14%。

美團（3690）績前靠穩，半日升0.36%，收報225.8元；阿里巴巴（9988）亦漲1.3%，收報157.9元；騰訊（0700）逆市跌1.3%，收報460.4元；快手（1024）大升7.2%，收報76.65元。

汽車股普遍造好，吉利（0175）半日上揚4.5%，中午收報26.95元；長汽（2333）飆7.9%，收報36.15元；比亞迪（1211）則跌1.14%，收報259.4元。其他相關股份，贛鋒鋰業（1772）上漲6.4%，收報172.9元。

信義光能（0968）半日大升8.11%，中午收報18.66元，暫為表現最好的藍籌。

中石化（0386）績後升逾4%；恒大汽車（0708）半日吐一成。

【11:30】兩市半日成交額破萬億人民幣

內地股市向上，上證指數中午收報3534點，半日升12點或0.34%，成交額達4,526.64億元人民幣；深證成指半日升34點或0.24%，收報14471點，成交額達5,677.21億元人民幣。

滬深300指半日則跌9點或0.2%，中午收報4817點；創業板指升42點或1.29%，中午收報3299點。

【10:55】「三桶油」上揚 中石化、中石油齊飆逾3%

中石化（0386）持續上升，最新報3.64元，仍升3.12%。中石油（0857）亦漲3.5%，報3.28元；中海油（0883）則微升0.4%，報7.77元。

【10:30】贛鋒鋰業曾飆逾8%

恒指轉升57點或0.23%，報25465點。科指報6391點，升68點或1.09%。

贛鋒鋰業（1772）一度飆逾8%，高見176.3元，現報174.6元，仍升7.4%，成交額達6.65億元。

汽車股亦造好，吉利（0175）漲逾半成，高見27.35元，現報27.1元，仍升5%。長汽（2333）飆7.76%，報36.1元。

快手（1024）上升5.2%，報75.2元。

【10:00】體育用品股造好 非凡中國飆逾7%

贛鋒鋰業（1772）飆升4.9%，高見170.4元，成交額達3.01億元。

體育用品股造好，非凡中國（8032）大漲7.4%，報1.6元；李寧（2331）升2.2%，報100.4元；安踏（2020）漲1.2%，報156元；特步（1368）則跌0.94%，報12.62元。

恒生指數跌幅急收窄，最新報25400點，跌7點或0.03%。恒生科指報6363點，升41點或0.65%。

【09:40】比亞迪績後挫近半成

汽車股個別走勢，吉利（0175）漲2.7%，報26.5元；長汽（2333）升3.1%，報34.55元；比亞迪（1211）則跌4.7%，報250元。

友邦（1299）下降1.8%，報93.5元；平保（2318）跌2.8%，報62.7元。

恒生指數最新報25264點，跌143點或0.56%。

【09:20】恒生指數低開1點

恒生指數低開1點，報25406點。恒生科指高開5點，報6327點。恒生國指開報8957點，升不足1點。大市暫成交額29.23億元。

美團（3690）績前高開1.8%，報229元；騰訊（0700）則跌0.5%，報464.2元；阿里巴巴（9988）平開，報155.9元；京東（9618）挫2.2%，報298元；小米（1810）平開，報24.85元。

OPEC+於本周三會議或考慮有關限額水平，不排除取消增產決定。中海油（0883）微升0.8%，報7.8元；中石油（0857）漲0.6%，報3.19元；中石化（0386）飆2.3%，報3.61元。

即將公布業績的內銀股表現一般，中國銀行（3988）平開，報2.7元；中銀香港（2388）低開0.63%，報23.75元；建行（0939）低開0.5%，報5.61元；農行（1288）平開，報2.61元。