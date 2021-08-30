港股三大指數向上　阿里巴巴升近2%　快手漲逾半成｜持續更新

鮑威爾上周五講話被視為「偏鴿」，指減債不等於加息，且未有實際加息時間表。美股當晚續向上，標指與納指分別升1.5%與2.8%，創下紀錄新高。



港股業績期接近尾聲，今日重磅業績為美國（3690），以及內銀等，可留意股價表現。



【10:30】贛鋒鋰業曾飆逾8%

恒指轉升57點或0.23%，報25465點。科指報6391點，升68點或1.09%。

贛鋒鋰業（1772）一度飆逾8%，高見176.3元，現報174.6元，仍升7.4%，成交額達6.65億元。

汽車股亦造好，吉利（0175）漲逾半成，高見27.35元，現報27.1元，仍升5%。長汽（2333）飆7.76%，報36.1元。

快手（1024）上升5.2%，報75.2元。

【10:00】體育用品股造好 非凡中國飆逾7%

贛鋒鋰業（1772）飆升4.9%，高見170.4元，成交額達3.01億元。

體育用品股造好，非凡中國（8032）大漲7.4%，報1.6元；李寧（2331）升2.2%，報100.4元；安踏（2020）漲1.2%，報156元；特步（1368）則跌0.94%，報12.62元。

恒生指數跌幅急收窄，最新報25400點，跌7點或0.03%。恒生科指報6363點，升41點或0.65%。

【09:40】比亞迪績後挫近半成

汽車股個別走勢，吉利（0175）漲2.7%，報26.5元；長汽（2333）升3.1%，報34.55元；比亞迪（1211）則跌4.7%，報250元。

友邦（1299）下降1.8%，報93.5元；平保（2318）跌2.8%，報62.7元。

恒生指數最新報25264點，跌143點或0.56%。

【09:20】恒生指數低開1點

恒生指數低開1點，報25406點。恒生科指高開5點，報6327點。恒生國指開報8957點，升不足1點。大市暫成交額29.23億元。

美團（3690）績前高開1.8%，報229元；騰訊（0700）則跌0.5%，報464.2元；阿里巴巴（9988）平開，報155.9元；京東（9618）挫2.2%，報298元；小米（1810）平開，報24.85元。

OPEC+於本周三會議或考慮有關限額水平，不排除取消增產決定。中海油（0883）微升0.8%，報7.8元；中石油（0857）漲0.6%，報3.19元；中石化（0386）飆2.3%，報3.61元。

即將公布業績的內銀股表現一般，中國銀行（3988）平開，報2.7元；中銀香港（2388）低開0.63%，報23.75元；建行（0939）低開0.5%，報5.61元；農行（1288）平開，報2.61元。