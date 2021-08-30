美聯儲鴿中藏鷹　港股期結日料受壓　科企雲業務惹關注 |港股部署

今日期指結算日，港股上周累計升逾550點後，不過要更上一層樓機會不高，主要是因為一來美聯儲主席鮑威爾在Jackson Hole央行年會的講話，相信是「鴿中藏鷹」，二來是關於科網企業又有新消息，報道指天津促國企數據改存「國資雲」，估計阿里（9988）及騰訊（0700）等重磅科網股短線受累，限制大市升幅。

首先，上周五美聯儲主席鮑威爾在Jackson Hole央行年會講話，指若果經濟發展如預期，今年開始縮減買債規模可能是適宜的。不過，縮減買債規模並不直接發出關於何時開始加息的信號。

申萬宏源指鮑威爾講話「名鴿實鷹」 料第四季開始縮買債

內地申萬宏源宏觀發表研究報告指出，認為鮑威爾講話「名鴿實鷹」，報告指出，鮑威爾認為諸多因素的改善有望令就業市場進一步向好，如疫苗接種的增加、學校重新開放、額外失業金補貼的退出等；並明確指出Delta變種帶來的是短期風險，但最大就業目標實現的前景仍然樂觀。這表明不但美國近期的疫情反彈尚不足以影響美聯儲QE Taper 的決策，甚至意味著美聯儲對未來操作的謀劃已經不局限於Taper，而開始逐步將注意力轉向加息。

綜合鮑威爾發言全貌，該行相信鮑威爾已經認為4季度Taper板上釘釘，並且已經開始著手計劃未來的加息路徑了。今年Jackson Hole的鮑威爾，實屬「名鴿實鷹」。

由於美國年內開始收水的機會高，對港股的資金流向壓力存在，相信港股短線雖有望回穩，但難言有明顯的回升。

數據安全法生效在即 關注對雲業務影響

第二方面，對於科技股，上周恒指科技指數累計升420多點，增幅7.25%；不過能否繼續見底回升，視在乎市場如何消化最新有關內地雲業務的傳聞。內地《數據安全法》將於9月1日生效有傳天津市政府控股企業須將數據移至「國資雲」，據《路透》引述一份文件報道，地方政府不得再與阿里、騰訊等雲平台簽約及續約。

對於未來政府運營的雲平台「國資雲」，能否容許現時的華為技術、阿里雲和騰訊雲等，在符合一定法規限制下，繼續參與政府機構的雲數據儲存業務，相信是市場所關注的。不過考慮到投資者對科網監管的憂慮情緒下，相信阿里及騰訊股價短線會受此消息拖累。