中紀委國監委﹕網紅餐飲企業要守住食品安全底線

中共紀委國家監委就網紅餐飲食品安全問題發表評論文章指出，事後查處是必要的，但更重要還是事前監管，市場監管部門要運用各種手段，對違法者及上下游相關生產者實行嚴格監管，對暴露出的問題「冒頭就打」。文章又指出對違法者實施嚴厲處罰，要對方負出代價。

中紀委網站刊登題為「網紅餐飲企業須守住安全底線」的文章，指出民以食為天，食以安為先，餐飲行業快速發展，食品安全是不能逾越底線。

文章指出，最近被曝出食品安全問題的餐飲品牌知名度高﹑規模大﹑門店多，在互聯網的推動下，網紅並非質量保障。餐飲企業的長遠發展，最終依靠的是食品安全﹑過硬質量﹑優良服務。若放棄食品安全這底線，再紅的品牌也只能自毀招牌。

具體來說保障食品安全，首要餐飲企業經營者嚴格自律，市場監管部門亦要充分利用監督檢查﹑抽檢監測﹑媒體監督﹑投訴舉報等途徑發現食品安全風險隱患，運用信用聯合懲戒等手段，實現最嚴格監管。