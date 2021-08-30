業績快報｜中交建半年多賺88%　信德中期溢利6.18億元

理想汽車上季虧損按年收窄

理想汽車（2015）公布截至今年6月底止第二季業績，淨虧損為2.355億元人民幣，按年收窄3.2%，按季減少34.6%，收入為50.4億元，按年增加158.75%，按季增加40.9%。公司在第二季交付6,604輛車。公司預期，在今年第三季交付2.5至2.6萬輛車，按年增加188.7%至200.2%，收入為69.8至72.5億元人民幣，按年增加177.8%至188.9%。

永安國際中期轉賺近4億 派0.34元

永安國際﹙0289﹚公布上半年業績，股東應佔利潤3.99億元，去年同期則蝕3.37億元。每股基本利潤136.9仙，派中期息34仙。

期內，收入5.61億元，按年減少8.2%。

信德半年賺6.18億元

信德集團（0242）截至今年6月底，中期擁有人應佔溢利為4.7億元，轉虧為盈，就投資物業產生之未變現公平價值變動作出調整後為6.18億元，不派息。期內收益為19.01億元，減少11.2%。

中交建半年多賺88% 不派息

中國交通建設﹙1800﹚公布，截至6月底止中期股東應佔溢利103.86億元﹙人民幣，下同﹚，按年增長88.25%。每股盈利0.6元，不派息。

期內，收入3,392.18億元，按年上升38.23%。

今年上半年，集團新簽合同額為6,851.31億元，較去年同期的5,330.94億元增長28.5%。

招商局港口半年多賺逾2倍

招商局港口（0144）公布截至今年6月底止中期業績，歸屬公司權益持有人溢利為47.11億元，按年增204.37%，歸屬公司權益持有人經常性溢利為45.3億元，按年增221.5%，來自港口業務為44.48億元，增幅為100.9%，中期息22仙。公司指出，上半年旗下碼頭完成集裝箱吞吐量為6,651萬個標準箱，按年增加21.2%；完成散雜貨吞吐量為2.84億噸，按年增加42.8%。

中通服半年8.1億元人民幣

中國通信服務（0552）截至今年6月底上半年，股東應佔利潤為18.11億元人民幣，增加14.1%，不派息；經營收入640.99億元人民幣，增長19.1%。

融創盈利大增逾1.5倍

融創服務（1516）截至今年6月底止上半年，擁有人應佔溢利為6.06億元人民幣，增加154.4%，不派息。收人為33.19億元人民幣，增幅為85.4%。